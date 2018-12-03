Гройсман рассказал о значительном росте зарплат украинцев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о росте зарплат граждан. По данным главы правительства, за год средняя зарплата в стране выросла почти на четверть.

«Средняя заработная плата на Украине в октябре 2018-го выросла до 9218 гривен», — написал он на своей странице в Twitter.

Премьер добавил, что эти цифры на 24,9% больше, чем в октябре 2017 года. В настоящее время, если исходить из этой информации, средняя зарплата составила $330, отмечает RT.

«Экономика Украины стабильно растет 11 кварталов подряд», — резюмировал Гройсман.

23 ноября Верховная рада утвердила бюджет Украины на 2019 год. Он предусматривает рост минимальной зарплаты на 12%. Теперь она будет равняться 4,173 тыс. гривен (около $149).

В середине ноября Гройсман сообщил, что страна рассчитывает получить новый кредит от МВФ до конца 2018 года. Условием, при котором Киев получит деньги до января, было утверждение бюджета.