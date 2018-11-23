Верховная рада утвердила бюджет Украины на 2019 год

Верховная рада Украины в пятницу, 23 ноября, приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год. Документ одобрили 240 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Документ предусматривает предельный уровень дефицита в размере почти 90 млрд гривен ($3,21 млрд), доходы запланированы на уровне 1,026 трлн гривен ($26,64 млрд), расходы — в размере 1,112 трлн гривен ($39,71 млрд гривен). Ожидается, что ВВП вырастет на 3%, а уровень инфляции — в пределах 7,4%.

Также бюджет предусматривает рост минимальной зарплаты на 12%. Теперь она будет равняться 4,173 тыс. гривен (около $149). Прожиточный минимум также вырастет на 9,4% и к концу 2019 года составит 2,27 тыс. гривен (около $72).

Как отмечает ТАСС, обсуждение законопроекта началось на утреннем заседании украинского парламента в четверг, а завершилось уже после полуночи.

Теперь документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

В середине ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина рассчитывает получить новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2018 года. Условием, при котором Киев получит деньги до января, было утверждение бюджета на 2019 год.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Так, в этом году Киев выполнил одно из требований — повышение цен на газ для населения, и за это получит от кредиторов очередной транш в размере около $3,9 млрд.