Прямой эфир

Гройсман назвал возможные сроки получения очередного кредита от МВФ

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина рассчитывает получить новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2018 года. Как рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, транш может поступить в декабре.

Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы
Жители Кривого Рога взяли штурмом «Криворожгаз». Но решить проблему невозможно

В интервью Reuters 15 ноября глава украинского кабмина подчеркнул, что получение средств обеспечит стабильность в стране и одновременно будет способствовать курсу реформ в государстве.

Условием, при которых Киев получит деньги до января, остается утверждение бюджета на 2019 год, подчеркнул он, пишет «Газета.ру».

Гройсман отметил, что правительство не пойдет на поводу у оппозиционных партий Украины, требующих отмены повышенных тарифов на газ для частных домохозяйств.

В начале ноября Минфин страны заявил, что Украине необходимо продолжать сотрудничество с МВФ, иначе стране грозит дефолт уже в 2019 году.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Так, в этом году Киев выполнил одно из требований — повышение цен на газ для населения, и за это получит от кредиторов очередной транш в размере около $3,9 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гройсман пообещал навести «реальный порядок» на Украине за три месяца
Гройсман заявил о достаточных запасах газа на Украине на зиму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017