Гройсман назвал возможные сроки получения очередного кредита от МВФ

Украина рассчитывает получить новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2018 года. Как рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, транш может поступить в декабре.

В интервью Reuters 15 ноября глава украинского кабмина подчеркнул, что получение средств обеспечит стабильность в стране и одновременно будет способствовать курсу реформ в государстве.

Условием, при которых Киев получит деньги до января, остается утверждение бюджета на 2019 год, подчеркнул он, пишет «Газета.ру».

Гройсман отметил, что правительство не пойдет на поводу у оппозиционных партий Украины, требующих отмены повышенных тарифов на газ для частных домохозяйств.

В начале ноября Минфин страны заявил, что Украине необходимо продолжать сотрудничество с МВФ, иначе стране грозит дефолт уже в 2019 году.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Так, в этом году Киев выполнил одно из требований — повышение цен на газ для населения, и за это получит от кредиторов очередной транш в размере около $3,9 млрд.