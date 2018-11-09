Гройсман пообещал навести «реальный порядок» на Украине за три месяца

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал расширить свои полномочия, чтобы навести в стране «реальный порядок». Об этом он сказал в пятницу, 9 ноября, в ходе заседания Верховной рады.

«Я внесу изменения в закон о кабинете министров Украины, об усилении полномочий премьера Украины. Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев, ответственно заявляю, наведу в стране реальный порядок», — сказал Гройсман.

Политик отметил, что сейчас премьеру и правительству предоставлено для этого слишком мало полномочий.

2 октября Гройсман заявил, что Украина направит на погашение государственного долга в 2019 году треть своего бюджета. По его словам, страна является «заложницей» Международного валютного фонда. Гройсман подчеркнул: чтобы продолжить сотрудничество с МВФ, Украине придется отдать долги, накопленные с 2006 по 2010 год. При этом невыполнение требований МВФ может стать возможной причиной дефолта, добавил он.

Госдолг страны по состоянию на апрель превысил $77 млрд. За следующую четырехлетку Киев должен выплатить $27 млрд.

Украина на сегодняшний день является парламентско-президентской республикой.