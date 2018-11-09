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Украинские журналисты рассказали о нападениях на представителей СМИ

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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С начала года на Украине зафиксировано 71 нападение на сотрудников СМИ. Пять из них пришлись на октябрь, сообщила пресс-служба Национального союза журналистов страны (НСЖУ).

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В октябре к журналистам трижды применяли силу в Киеве и по одному разу — во Львове и Хмельницком, цитирует сообщение организации «Федеральное агентство новостей».

Жертвами насилия в последнее время становились преимущественно женщины-журналисты, подчеркнул председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

«Ненаказанные преступления порождают новую волну агрессии и насилия», — сказал Томиленко. При этом, по его словам, политики и ответственные лица вместо защиты журналистов обвиняют их в провокации нападений.

В 2015 году, по данным украинской генпрокуратуры, возбуждено 135 уголовных дел по фактам насилия над журналистами (в том числе 14 — по статьям об угрозе убийством или умышленном уничтожении имущества журналиста). В 2016 году таких дел было 222, в 2017 году — 284.

В октябре неизвестные сожгли дом представителя организации «Правовой контроль Украины», журналиста Артура Журбенко. По его словам, причиной поджога стала публикация его статьи об имуществе судьи Александра Пелиха, который владел незадекларированным автомобилем VIP-класса. Журналист уточнил, что сам судья в личной беседе намекнул о возможных контрмерах.

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