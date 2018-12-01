Прямой эфир
Сюжет:

На Украине начались учебные сборы резервистов

0
Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов. Об этом политик рассказал 1 декабря во время передачи новой техники военным частям Киевской области.

«Их проведение уже началось», — цитирует главу Украины ТАСС.

Без посредников: Москва и Киев сами решат вопрос с Керченским проливом
При этом глава МИД РФ призвал Запад сдержать Украину от новых провокаций

Порошенко отметил, что власти ведут передислокацию военных подразделений в соответствии с одобренным стратегическим планом вооруженных сил Украины (ВСУ). В то же время оборонно-промышленный комплекс страны переводится на особый режим работы.

«Будут предприняты все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны, которая прикрывает от ударов с воздуха важные государственные объекты, промышленные районы, административные центры и группировки войск», — добавил Порошенко.

Вечером 30 ноября стало известно, что значительная группировка ВСУ в составе трех бригад концентрируется на мариупольском направлении. По данным разведки самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен передислоцировать войска в связи с введением военного положения в ряде областей страны. При этом речь шла об усилении присутствия частей ВСУ вблизи российской границы. Начальник генштаба вооруженных сил Украины генерал-майор Родион Тимошенко в этот же день заявил, что войска запланировали на декабрь учебные стрельбы по морским и надводным целям. Также, по его словам, в январе 2019 года состоятся испытания зенитно-ракетного комплекса «Куб».

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту суда задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На этом фоне власти Украины приняли решение ввести в ряде регионов страны военное положение. Речь идет о Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Правовой режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко, в преддверии президентских выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине замминистра напал на депутата рады в прямом эфире
В раде предложили запретить россиянкам въезд на Украину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017