На Украине замминистра напал на депутата рады в прямом эфире
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в прямом эфире телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.
Инцидент произошел во время выступления нардепа и его слов о том, что конфликт в Керченском проливе был невыгоден России.
Грымчаку такое мнение явно не понравилось. Он сначала перебил депутата, а потом с оскорблениями подошел и пнул ногой стойку, которая ударила Мураева.
«К тебе подойти, подлец?» — цитирует замминистра РЕН ТВ.
25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, проигнорировав требования пограничников остановиться.
В результате они были задержаны.
Москва назвала инцидент явной провокацией и подчеркнула, что погранслужба имела право действовать более жестко с украинскими кораблями.
В Киеве вину за произошедшее возложили на РФ.