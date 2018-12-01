На Украине замминистра напал на депутата рады в прямом эфире

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в прямом эфире телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Инцидент произошел во время выступления нардепа и его слов о том, что конфликт в Керченском проливе был невыгоден России.

Грымчаку такое мнение явно не понравилось. Он сначала перебил депутата, а потом с оскорблениями подошел и пнул ногой стойку, которая ударила Мураева.

«К тебе подойти, подлец?» — цитирует замминистра РЕН ТВ.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, проигнорировав требования пограничников остановиться.

В результате они были задержаны.

Москва назвала инцидент явной провокацией и подчеркнула, что погранслужба имела право действовать более жестко с украинскими кораблями.

В Киеве вину за произошедшее возложили на РФ.