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Трамп заинтересовался действиями украинских кораблей в Керченском проливе

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп поинтересовался, предупреждала ли Украина российскую сторону о проходе своих военных кораблей из Черного в Азовское море.

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В интервью New York Post Трамп отметил, что ждет полного отчета о случившемся в Керченском проливе.

«Был вопрос — было ли предупреждение? Они (украинские корабли. — «Известия») дали им знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю», — сказал американский президент.

Он добавил, что ему не нравится произошедшее и задержание кораблей Украины, и призвал подключиться к ситуации Германию и Францию.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. После применения силы украинские корабли были задержаны и доставлены в Керчь.

Находившиеся на них моряки и сотрудники СБУ арестованы на два месяца за нарушение границы.

РФ подчеркнула, что инцидент был явной провокацией. 28 ноября российский лидер Владимир Путин напомнил, что в сентябре украинские корабли уже проходили в Керченском проливе по всем правилам и с соблюдением договоренностей, изначально уведомив о своем маршруте РФ, пишет «РИА Новости».

По словам Путина, в этот раз украинским властям была нужна провокация из-за приближения президентских выборов и низкого рейтинга президента Петра Порошенко.

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