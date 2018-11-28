Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной украинскими властями. Об этом глава государства заявил на инвестфоруме ВТБ Капитал «Россия зовет» в среду, 28 ноября.

«Это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим (Петром Порошенко. — Ред) в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — цитирует Путина «Интерфакс».

Российский лидер обратил внимание, что судя по рейтингу, у Порошенко «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому ему нужно «что-то делать», чтобы обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для своих конкурентов.

При этом Путин напомнил, в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России, а на востоке Украины началась гражданская война, Киев не вводили военное положение. По его словам, это говорит о несоразмерной реакции украинских властей на нынешние события.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны.