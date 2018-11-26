Порошенко заявил о введении военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что ввел военное положение в стране до утверждения указа Верховной радой. По его словам, режим начнет действовать с 28 ноября.

«Как президент и верховный главнокомандующий ВСУ я выполнил свою конституционную обязанность и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра (10:00 мск — Ред.) 28 ноября», — сказал Порошенко в телеобращении в понедельник, 26 ноября, передает «РИА Новости».

Таким образом, в течение двух дней украинский парламент должен утвердить или отменить военное положение в стране.

При этом украинский лидер предложил ввести новый режим на 30 дней вместо 60, как предполагалось ранее.

«Я предложу парламенту ввести военное положение на 30 дней, чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию», — цитирует Порошенко ТАСС.

Он добавил, что выборы должны состояться, как и предполагалось, 31 марта 2019 года.

Ранее в тот же день на сайте президента Украины появился указ о введении военного положения, согласно которому Генштабу поручено «предусмотреть меры частичной мобилизации», а также организовать и провести учебные сборы. Также на Украине планируют усилить охрану государственной границы с Россией. Еще один пункт документа остался засекреченным.

Утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что в министерство вызовут временного поверенного в делах Украины в России. Она также назвала провокацию в Керченском проливе заранее спланированной акцией.