Эксперт допустил «указку Запада» в введении военного положения на Украине

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласовал введение военного положения в стране с покровителями на Западе. Такое мнение высказал в понедельник, 26 ноября, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Вполне вероятно, что Порошенко согласовал это с кураторами из-за океана и ввел в действие этот план ради сохранения личной власти. Потому что на предстоящих выборах он оглушительно, с треском проиграет», — цитирует члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России телеканал «Звезда».

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рекомендовал ввести военное положение в стране на 60 суток. Президент Украины Петр Порошенко поддержал это предложение. Теперь решение должна утвердить Верховная рада.

По словам Безпалько, если режим военного положения продлят более чем на 60 дней, выборы будут отменены и нынешний глава государства останется у власти.

Введение военного положения повлечет за собой еще большую изоляцию Украины от России, считает эксперт. Для внутренней политики Киева это будет означать ограничение прав и свобод граждан, особенно в сфере медиа, подчеркнул Безпалько.

Корабли военно-морских сил Украины утром 25 ноября вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России уточнили, что украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая «опасное маневрирование».

Керченский пролив закрыли для гражданских судов в целях безопасности. Военные корабли Украины были задержаны, пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь. Действия украинских судов являются провокацией, подчеркнули в российском МИДе.

В связи с ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила на 26 ноября созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется в 19:00 мск.