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Совбез Украины принял решение ввести военное положение на Украине

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Фото: ТАСС/Николай Лазаренко
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рекомендовал ввести военное положение в стране на 60 суток. Решение должна утвердить Верховная рада.

Предложение на заседании СНБО в понедельник поддержал президент Украины Петр Порошенко, сообщает «РИА Новости».

Утром 25 ноября корабли военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Как уточнили в ФСБ, украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом «опасное маневрирование».

В целях безопасности Керченский пролив закрыли для гражданских судов. Военные корабли Украины были задержаны, пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь. В МИД РФ подчеркнули, что действия украинских судов являются провокацией.

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