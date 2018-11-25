Захарова назвала провокацией действия ВМС Украины в Керченском проливе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Керченском проливе, назвав действия ВМС Украины провокацией.

«В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала Захарова в Facebook.

Утром 25 ноября корабли военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Отмечается, что украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив.

Также сообщалось, что суда не выполняют требования российских властей и совершают опасное маневрирование. Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов в связи с провокацией.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства.



