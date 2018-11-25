Сенатор назвал итог возможного боестолкновения с украинскими кораблями

Провокации украинских военных кораблей с пересечением границы территориальных вод РФ проводятся с целью сподвигнуть Москву на ответные решительные меры, считает первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Это называется провокация, банальная провокация для того, чтобы спровоцировать Россию на ответные решительные меры. Однако мы на это никогда не пойдем, Россия предпримет все необходимые меры для того, чтобы избежать боестолкновения с украинскими кораблями в Керченском проливе, в Черном море», — цитирует его «РИА Новости». Джабаров подчеркнул, что такое столкновение закончилось бы крахом для украинского военного флота.

Вместе с тем сенатор предположил, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства.

«Понятно, для чего это делается. Уже декабрь на носу. Через четыре месяца выборы президента на Украине. У Порошенко рейтинги мизерные, рассчитывать ему не на что. Ему нужен скандал, конфликт с привлечением мирового сообщества в него», — сообщил он телеканалу РЕН ТВ.

Так, по мнению парламентария, украинский лидер надеется ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы отменить выборы, а также столкнуть Россию с мировым сообществом. «Они испытывают наши нервы. Они прекрасно понимают, что в случае российского ответа от их кораблей ничего не останется. Но мы не можем допустить столкновения с братским народом», — подчеркнул Джабаров.

25 около 7:00 мск три военных корабля Украины пересекли границу РФ в Черном море и начали двигаться в направлении Керченского пролива. В ФСБ подчеркнули, что действия украинских судов являются нарушением статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве. Кроме того, в службе безопасности отметили, что корабли ВМС Украины совершают опасные маневры и не подчиняются действиям российских властей.