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ФСБ назвала провокацией заход украинских кораблей в территориальные воды РФ

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Фото: ТАСС/Павлишак Алексей
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ФСБ России расценивает заход трех украинских военных кораблей в российские территориальные воды в акватории Черного моря как провокацию и попытку создать конфликтную ситуацию в регионе. Такое заявление 25 ноября распространил Центр общественных связей ФСБ.

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«Погранслужбой ФСБ России принимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что провокации украинских судов продолжаются уже пятый час.

Ранее 25 ноября в погрануправлении ФСБ сообщили, что три военных корабля Украины пересекли границу РФ около 7:00 мск. Действия украинской стороны являются нарушением статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве. Кроме того, в погрануправлении заявили, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются действиям российских властей.

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