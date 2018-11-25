Роль перекатная: на Украине ждут участия актеров в выборах президента

На Украине к концу ноября одним из лидеров президентской гонки стал комический актер Владимир Зеленский. Шоумен пока не подтвердил своего участия официально, но как минимум два последних серьезных социологических исследования сулят ему выход во второй тур выборов. При этом источники однозначно подтверждают — Зеленский на выборы идет и с достаточно серьезными задачами. Как на Украине комики и артисты стали более рейтинговыми политиками, чем сами политики, — разбирались «Известия».

Готовый слуга народа

О Владимире Зеленском в контексте президентских выборов на Украине в последнее время говорят много и часто. Тем интереснее понять, когда же именно это началось и почему. Какой-то конкретной даты вступления актера на политическую стезю нет, однако в этом процессе можно выделить несколько ключевых точек.

2 декабря 2017 года на Украине официально зарегистрировали партию «Слуга народа». Ее адрес регистрации совпадает с адресом офиса юристов проекта «95 квартал», а бренд дословно повторяет название телесериала, который снимает эта студия. Сюжет комедийного сериала строится вокруг школьного учителя (его играет Владимир Зеленский), который внезапно для себя становится популярным в социальных сетях после резких высказываний о ситуации в стране. В финале преподаватель идет на президентские выборы, на которых триумфально побеждает. Похожим образом развивается и политическая карьера актера Зеленского. Второй сезон «Слуги народа» показали ровно год назад осенью. Уже в начале декабря 2017 года стало известно о регистрации командой Зеленского своей партии.

зеленский Актер Владимир Зеленский Фото: ТАСС/Анна Салынская

Актеров и менеджеров студии «95 квартал» при этом с большим трудом можно назвать политическими неофитами. Еще со времен Виктора Ющенко они внимательно относились к политической повестке и всегда пародировали в первую очередь персонажей из реальной жизни. В итоге в актив Зеленского и компании можно записать стопроцентную узнаваемость — они практически безвылазно на экранах телевизоров вот уже более десяти лет. Но в отличие от годами не вылезающих оттуда же политиков вызывают скорее позитивные эмоции. Уже в январе текущего года Зеленского стали спрашивать о планах на президентские выборы и на политическую карьеру вообще. Затем он появился в социологических опросах: сначала как лидер партии, а затем как кандидат в президенты. Уже в марте о нем как о возможном кандидате писали серьезные аналитические издания.

Не оставался в стороне и сам Зеленский. 28 июня он выложил в Сеть обращение к лидеру группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку (которому опросы тоже сулили электоральные перспективы) с завуалированным предложением идти на выборы вместе: «Меня все спрашивают, что я? Ну а что я? Я-то понятно. А что ты?». На тот момент оба артиста имели примерно одинаковые рейтинги и занимали в опросах 3–5 места в списке электоральных симпатий. Поэтому предложение не было лишено смысла. Однако публичного ответа не последовало, а уже позже стало известно, что Вакарчук ведет переговоры с мэром Львова Андреем Садовым.

зеленский Владимир Зeлeнский в роли Олега Ляшко на шоу «95 квартал» Фото: youtube.com/Студия Квартал 95 Online

После своего июньского обращения Зеленский взял паузу до второй половины октября. И даже одно время убеждал людей, что его неправильно поняли. «Честно говоря, я не старался кому-то из вышестоящих щекотать нервишки. Я хочу, чтобы меня правильно понимали. Любая история, как бы то ни было связанная с политикой, меня не интересует. Меня не интересует какая бы то ни было ассоциация со всеми людьми, которые когда-либо были у власти в нашей стране. Для меня это совершенно другой мир… Тот мир от меня далекий, и я не хочу, честно говоря, вымазываться во всем этом», — подчеркивал артист в интервью для украинской «Комсомольской правды».

Однако уже в конце октября прямо во время одного из концертов «Вечернего квартала» Зеленский сам вернулся к этой теме, построив на ней очередной номер. В конце выступления на сцену вышли коллеги артиста и, объявив, что прямо здесь и сейчас проходит съезд партии «Слуга народа», «выдвинули» Зеленского кандидатом в президенты.

Да или нет?

Вся остальная информация о выдвижении — на уровне слухов или не подтверждена официально. Скажем, сразу несколько источников, близких к «95 кварталу» подтвердили «Известиям», что принципиальное решение идти на выборы шоуменом все-таки принято, но сопровождается рядом оговорок. По последним данным представители Зеленского оплатили зимнюю рекламу на радио и прочих рекламных носителях. Если верить украинским СМИ, кампания будет проходить под лозунгом «Я не шучу», а в регионах представители Зеленского в режиме секретности собирают предвыборные команды. Предполагается, что костяк новой партии сформируют на базе проекта «УКРОП».

Согласно информации из открытых источников, главой штаба будет Игорь Баканов — формальный глава партии «Слуга народа», а также юридический директор проекта. Важный момент: прежде Баканов также был одним из игроков команды КВН «95 квартал» (откуда в начале двухтысячных и вырос одноименный самостоятельный проект). Многие отмечают закрытость «95 квартала»: там либо нет людей со стороны, либо они не на ключевых позициях. Сегодня в проекте заняты до 500 человек, но управление осуществляет лично Зеленский и те, кто выступал с ним еще со времен КВН, а также писал команде сценарии.

«В команде не приживается ни один политтехнолог. Разных приводят, но пока ни один не подошел», — рассказал один из источников изданию «Страна». Вполне возможно, что так никого и не найдут, ограничатся удаленным консультированием и отдельных работ на условиях аутсорсинга (предвыборной социологии, к примеру). А в основном кампания будет вестись своими силами.

зеленский Кадр из комедийного сериала «Слуга народа» студии «95 квартал» Фото: youtube.com/Слуга народа

Еще один немаловажный момент — в случае выдвижения, согласно опросам, Зеленский будет одним из самых неприятных оппонентов прежде всего для действующего президента страны Петра Порошенко. Еще в июне Киевский международный институт социологии провел опрос (он был едва ли не последним, в котором кандидатура Зеленского еще осуждалась), в котором внимательные наблюдатели отметили занятный момент: в анкете, где Зеленского не было, за Порошенко были готовы голосовать 10,5% опрошенных, а там, где он фигурировал, — только 8,5%. Впрочем, от участия Зеленского в выборах теряют все, не только Порошенко. Однако, скажем, для Юлии Тимошенко при ее отрыве от прочих участников это пока не критично. Зато потери остальных кандидатов даже более существенны, чем у президента. Много теряют лидер Радикальной партии Олег Ляшко и лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (по 3–3,5%), мэр Львова Андрей Садовый, поскольку претендуют на ту же роль, что и Зеленский: альтернативы действующей власти. Альтернатива Зеленского, получается, более убедительна и близка избирателю. Только вот если они теряют условные проценты, то у Порошенко — шансы стать президентом во второй раз.

Более актуальные опросы показывают усиление позиций Зеленского. В середине ноября были обнародованы результаты масштабного соцопроса, проведенного сразу тремя ведущими компаниями Украины (КМИС, Центр Разумкова и социологическая группа «Рейтинг»). Лидирует предсказуемо Юлия Тимошенко с результатом 21%, Зеленский на втором месте с 11% электоральных симпатий, также в первой пятерке действующий президент Порошенко (10%), глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 10% и условный представитель юго-востока Украины лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (9%). То есть конкуренция плотная — но стоит отметить, что политики по факту уже включились в гонку, а комедийный актер Зеленский держится в топе, не успев даже включиться в процесс.

Show must go on!

Грядущие президентские выборы будут довольно сильно похожи на шоу — помимо Зеленского, политические амбиции приписывают лидеру рок-группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку (который даже имеет политический опыт — некоторое время работал депутатом Верховной рады) и даже советскому исполнителю Иво Бобулу. Последний, правда, в гонку включиться не обещает по причине отсутствия средств. В одном из интервью он даже пообещал попросить денег у президента США Дональда Трампа. На этом, правда, разговоры об участии в выборах Бобул завершил.

Во многом глядя на эту волну, по некоторым данным, обзавелась «голосом кампании» и лидер президентской гонки Юлия Тимошенко, приняв в команду певицу Анастасию Приходько. Исполнительница уже даже приняла участие в ток-шоу, однако пригласили ее скорее для коррекции имиджа Тимошенко. Приходько известна своими поездками и выступлениями в зоне АТО, тогда как главное обвинение, с которым уже выступают против главы «Батькивщины», — слишком пророссийская позиция.

зеленский Певица Анастасия Приходько во время съемок новогоднего мюзикла «Казаки» в Киеве Фото: ТАСС/Анастасия Приходько

Впрочем, по мнению украинских политологов, в подавляющем большинстве шоумены вступают в гонку вовсе не для того, чтобы победить. Политическая борьба в стране принимает порой крайне жесткие формы — в последние годы она проходит еще и с применением насилия. В этих условиях подвергать себя риску актеры и музыканты вряд ли будут, зато они могут отдать в последний момент свой голос в поддержку какого-нибудь более серьезного кандидата. Скажем, Сергей Тигипко (украинский политик, банкир) в 2010 году занял третье место на президентских выборах и между двумя турами намекнул, что склоняется к кандидатуре Виктора Януковича. Этот шаг принес ему пост вице-премьера. А значит, торговаться можно будет до последнего.