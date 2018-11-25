Три судна ВМС Украины из Бердянска легли на обратный курс

Три судна ВМС Украины, вышедшие из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс, передает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Там добавили, что есть неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации в черноморской акватории. В ближайшее время они будут опубликованы.

«Эти материалы вскоре будут преданы гласности», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Утром 25 ноября корабли военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Отмечается, что украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив.

Также сообщалось, что суда не выполняют требования российских властей и совершают опасное маневрирование. Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов в связи с провокацией.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства.

По его мнению, украинский лидер надеется ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы отменить выборы, а также столкнуть Россию с мировым сообществом.