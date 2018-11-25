Прямой эфир

Военные катера и сухогруз ожидают вторгшиеся украинские корабли у Крымского моста

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появилось видео с сухогрузом, который перекрыл движение для гражданских судов через Керченский пролив в связи с заходом трех военных украинских кораблей в территориальные воды РФ. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На ролике также видны три российских военных катера в непосредственной близости от арки  Крымского моста.

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины в нарушение конвенции ООН вошли в территориальные воды России в Черном море и начали движение в сторону Керченского пролива. При этом Украинская сторона не подавала заявок на проход своего флота через пролив. Более того, в погрануправлении ФСБ сообщили, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не выполняют требования российских властей.

Как сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков, в связи с провокацией украинской стороны Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенатор назвал итог возможного боестолкновения с украинскими кораблями
ФСБ назвала провокацией заход украинских кораблей в территориальные воды РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017