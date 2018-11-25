Военные катера и сухогруз ожидают вторгшиеся украинские корабли у Крымского моста

Появилось видео с сухогрузом, который перекрыл движение для гражданских судов через Керченский пролив в связи с заходом трех военных украинских кораблей в территориальные воды РФ. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На ролике также видны три российских военных катера в непосредственной близости от арки Крымского моста.

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины в нарушение конвенции ООН вошли в территориальные воды России в Черном море и начали движение в сторону Керченского пролива. При этом Украинская сторона не подавала заявок на проход своего флота через пролив. Более того, в погрануправлении ФСБ сообщили, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не выполняют требования российских властей.

Как сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков, в связи с провокацией украинской стороны Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов.