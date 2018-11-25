В Крыму закрыли Керченский пролив из-за провокаций ВМС Украины

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов. Об этом в воскресенье, 25 ноября, рассказал агентству «РИА Новости» гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. Решение принято в целях безопасности, отметил он.

Ранее 25 ноября в погрануправлении ФСБ сообщили, что три военных корабля Украины пересекли границу России около 7:00 мск, двигаясь в сторону Керченского пролива. Действия украинской стороны являются нарушением статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве. Кроме того, в погрануправлении заявили, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются действиям российских властей. В ФСБ происходящее назвали провокацией.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства. По его мнению, украинский лидер надеется ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы отменить выборы, а также столкнуть Россию с мировым сообществом.

21 ноября МИД России призывал Киев воздержаться от любых авантюр в Азовском море, в частности, направленных на одностороннее установление границы в акватории. Ситуация обострилась в марте этого года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041.

В октябре Киев заявил о намерении создать в Азовском море военно-морскую базу и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно. Также украинское государство направляло в этот район авиацию, сухопутные силы и подразделения пограничников.