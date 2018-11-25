В Госдуме указали на акт морской агрессии со стороны Украины

Украинские корабли совершили акт морской агрессии против РФ, а также втоптали в грязь международное морское право, заявил 25 ноября агентству «РИА Новости» депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, украинская сторона пытается прощупать готовность сил страны на силовое сопротивление. «Если по ним открыть огонь, то будут вопли на весь мир о расстреле «мирных кораблей». Если дать им пройти, то скажут, что у нас «дырявые границы», причем скажут это наши граждане. Считаю, что вот таким флибустьерам нельзя давать поблажек, иначе завтра такие же буксиры пойдут на таран Крымского моста», — отметил он.

Ранее в этот же день в погрануправлении ФСБ сообщили, что три военных корабля Украины пересекли границу РФ около 7:00 мск. Действия украинской стороны являются нарушением статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве. Кроме того, в погрануправлении заявили, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются действиям российских властей. Позже в ФСБ назвали заход украинских кораблей в территориальных воды РФ провокацией.