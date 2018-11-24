США заявили о попытках России повлиять на стремление Украины к Западу

Россия якобы пытается разрушить устремления Украины к Западу. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Также она отметила, что Россия не сможет ослабить стремление Киева к лучшему будущему. США подтвердили право украинского народа выбирать свой собственный путь, пишет «РИА Новости».

22 ноября Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект о внесении изменений в конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО.

О намерении закрепить курс Украины в конституции страны Порошенко упоминал еще в августе. 3 сентября он внес законопроект на рассмотрение Верховной рады. В начале октября документ направили на экспертизу в Конституционный суд, который признал его соответствующим основному закону страны.

23 ноября украинский лидер также отказался назвать конкретные сроки присоединения страны к НАТО, но назвал это амбициозной задачей. По его словам, упорный труд дипломатов и военных приближает Украину к этой цели, однако задача очень сложная, и обещать конкретные сроки было бы неправильно.