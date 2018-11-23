Трудно быть блоком: «пророссийские» силы на Украине раскололись
Фракция «Оппозиционного блока», которая представляет юго-восточные, «пророссийские» регионы Украины, исключила из своих рядов сопредседателя Юрия Бойко и его заместителя Сергея Левочкина. Политиков наказали за объединение с партией «За жизнь» Вадима Рабиновича. Вслед за Бойко и Левочкиным фракцию могут покинуть другие депутаты. Пострадавшие утверждают, что разлад выгоден Петру Порошенко, который получает больше шансов на прохождение во второй тур на президентских выборах 2019 года. «Известия» разбирались в ситуации.
После майдана
Симпатии украинских избирателей всегда балансировали между «пророссийскими» и прозападными силами. После первого майдана кредит доверия получил «оранжевый» Виктор Ющенко. На выборах президента 2010 года маятник качнулся в сторону юго-восточных регионов страны — президентом стал Виктор Янукович. После второго майдана власть снова оказалась в руках прозападных политиков.
При этом баланс сил в 2014 году существенно изменился. Электоральная база юго-восточных политиков после потери Крыма и части Донбасса сократилась примерно на 4 млн человек, избиратель был дезорганизован и дезориентирован.
На обломках Партии регионов появился «Оппозиционный блок» («Оппоблок», ОБ). По результатам парламентских выборов 2014 года объединение заняло 43 кресла в Верховной раде из 450. Антимайданные силы оказались в глубоком кризисе. В 2016 году из ОБ вышли депутаты Евгений Мураев и Вадим Рабинович. На похожей идеологической платформе — мир в Донбассе, восстановление отношений с Россией, прекращение насильственной украинизации — они создали объединение «За життя» («За жизнь»).
Агитационный щит политической партии «Оппозиционный блок» на одной из улиц Киева
Моментом истины для оппозиционеров станет избирательная кампания 2019 года. Если бы им удалось объединиться и консолидировать электорат, то они могли бы рассчитывать на выход своего кандидата во второй тур президентских выборов. Согласно исследованиям, наивысший рейтинг среди юго-восточных политиков у Юрия Бойко. По данным Киевского международного института социологии, за него готовы проголосовать 8,7% избирателей. Рейтинг Евгения Мураева и Вадима Рабиновича составляет 5,1 и 3,7% соответственно. Понятно, что простым сложением показатели единого кандидата вычислить нельзя, но эксперты говорят о том, что выйти «в финал» было бы реально.
За жизнь Рабиновича с Бойко
Определенные шаги для объединения оппозиционеры действительно сделали. 9 ноября Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За життя» и пригласили все оппозиционные силы к объединению. «Есть три пункта, по которым мы приглашаем всех: первое — это установление безусловного мира в стране, второе — прекращение экономического геноцида украинского народа и третье — создание независимой нейтральной страны, «Швейцарии Восточной Европы», — заявил Рабинович.
Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович
Юрий Бойко посчитал подписание соглашения «очень плохой новостью для действующей власти». Главными врагами Украины документы называют войну, социальную несправедливость, коррупцию, криминальный произвол, преступную власть, тарифный геноцид, «хищнический национализм» и бедность. «Мы — вместе, чтобы победить «партию войны и воровства» и вернуть миллионам наших граждан мирную, единую и успешную страну, где людям будет обеспечен достойный уровень жизни», — отметили политики.
17 ноября объединение назвало Бойко единым кандидатом в президенты. Согласно соцопросам, политик популярен в крупных индустриальных центрах юго-восточной Украины. Он родился в городе Горловка в Донбассе. В разное время был вице-премьером, министром промышленности, министром топлива и энергетики. В нынешней Верховной раде прославился законопроектом о прямых переговорах Киева и Москвы для урегулирования ситуации в зоне вооруженного конфликта. Кроме того, избирателям запомнилась его драка с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.
Не сошлись характерами
Очень быстро, однако, выяснилось, что к консолидации готовы не все. Дело в том, что «Оппозиционный блок» изначально создавался как объединение с несколькими крупными акционерами. Половина депутатов представляет интересы олигарха Рината Ахметова. К таковым украинские журналисты причисляют парламентариев Бориса Колесникова, Вадима Новинского, Александра Вилкула. Другая часть связана с олигархом Дмитрием Фирташем. В эту группу, в частности, входят Бойко и бывший глава президентской администрации Януковича Сергей Левочкин.
Бизнесмен Ринат Ахметов и сопредседатель ОБ Борис Колесников
В группе Ахметова посчитали, что единым кандидатом должен быть другой человек. Сопредседатель ОБ Борис Колесников назвал подписание соглашения «личной инициативой народного депутата Юрия Бойко, не согласованной с другими членами «Оппозиционного блока» и не легитимизованного съездом партии». «Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в президенты — авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, являющегося подстилкой для нынешней власти», — не стал подбирать выражения он.
В результате Бойко и Левочкин минимальным числом голосом (22 против 21) были исключены из ОБ. Ожидается, что следом за ними фракцию покинут еще 20 депутатов. Они войдут в группу «Оппозиционная платформа — За життя».
Своя игра
Раскол между группами Ахметова и Фирташа в «Оппоблоке» зрел давно. До 2014 года олигархов объединяла близость к Виктору Януковичу, но с тех пор СМИ не раз писали о бизнес-противоречиях. В частности, сообщалось о том, что Ахметов пытается зайти на рынок удобрений, считающийся монополией Фирташа. В конце 2017 года в структуре группы СКМ, принадлежащей Ахметову, создали компанию «Украинские минеральные удобрения». Ее задача — гранулирование сульфата аммония. Для производства гранул выбрали один из простаивающих цехов Криворожского центрального рудоремонтного завода, который также принадлежит Ахметову.
Завод химической промышленности «Сумыхимпром»
В декабре 2017 года кипрский суд заморозил активы Ахметова на сумму $820 млн. Среди них была лондонская квартира олигарха, которая на момент покупки считалась самой дорогой частной резиденцией в Великобритании. Суд принял во внимание исковое заявление проживающего в Лондоне близкого к Фирташу Дениса Горбуненко по делу о покупке Ахметовым «Укртелекома». Компанию приватизировали в 2011 году, но, по мнению истцов, инвестиционный план не выполнили.
При этом Ахметов — один из тех бизнесменов, которые при президенте Порошенко упрочили свое положение. Особенно выгодным для него стало формирование цены на уголь по схеме Роттердам+, которую утвердили весной 2016 года. По этой формуле работающие электростанции покупают уголь по цене, равной его стоимости в голландском порту Роттердам, плюс доставка на украинскую территорию. Ключевым выгодополучателем стала принадлежащая миллиардеру компания ДТЭК.
Порошенко на линии
Один из главных вопросов сейчас — есть ли у «ахметовского крыла» собственный план действий на президентских выборах. Пока представители фракции об этом не говорят. Вполне вероятно, что никаких активных действий они и не предпримут. Показательно, что председателем фракции «Оппоблока» стал Вадим Новинский. Он только в 2012 году получил гражданство Украины, а значит ЦИК может отказать ему в регистрации на выборах президента.
Вадим Новинский
В группе Бойко считают, что «ахметовцы» по указанию Порошенко просто мешают единому кандидату от юго-востока Юрию Бойко. «Кукольный театр был организован только с одной целью — лишить Бойко возможности выходить на трибуну, не позволить ему позиционироваться как сопредседателю фракции, ограничить его возможности общения с избирателями. Я считаю, что по факту произошел раскол на тех, кто ориентируется на кандидата в президенты Бойко и кандидата в президенты Порошенко», — говорит Сергей Левочкин.
При этом итоговой победы на выборах президента единому «пророссийскому» кандидату без голосов Крыма и Донбасса добиться крайне сложно. Однако уже выход во второй тур стал бы для этого политического лагеря большим успехом. Результат можно было бы развить на последующих парламентских выборах — сформировать правящую коалицию, получить посты в правительстве или должность спикера рады. Теперь же всё, видимо, ограничится выяснением отношений и удовлетворением личных амбиций.