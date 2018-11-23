Трудно быть блоком: «пророссийские» силы на Украине раскололись

Фракция «Оппозиционного блока», которая представляет юго-восточные, «пророссийские» регионы Украины, исключила из своих рядов сопредседателя Юрия Бойко и его заместителя Сергея Левочкина. Политиков наказали за объединение с партией «За жизнь» Вадима Рабиновича. Вслед за Бойко и Левочкиным фракцию могут покинуть другие депутаты. Пострадавшие утверждают, что разлад выгоден Петру Порошенко, который получает больше шансов на прохождение во второй тур на президентских выборах 2019 года. «Известия» разбирались в ситуации.

После майдана

Симпатии украинских избирателей всегда балансировали между «пророссийскими» и прозападными силами. После первого майдана кредит доверия получил «оранжевый» Виктор Ющенко. На выборах президента 2010 года маятник качнулся в сторону юго-восточных регионов страны — президентом стал Виктор Янукович. После второго майдана власть снова оказалась в руках прозападных политиков.

При этом баланс сил в 2014 году существенно изменился. Электоральная база юго-восточных политиков после потери Крыма и части Донбасса сократилась примерно на 4 млн человек, избиратель был дезорганизован и дезориентирован.

На обломках Партии регионов появился «Оппозиционный блок» («Оппоблок», ОБ). По результатам парламентских выборов 2014 года объединение заняло 43 кресла в Верховной раде из 450. Антимайданные силы оказались в глубоком кризисе. В 2016 году из ОБ вышли депутаты Евгений Мураев и Вадим Рабинович. На похожей идеологической платформе — мир в Донбассе, восстановление отношений с Россией, прекращение насильственной украинизации — они создали объединение «За життя» («За жизнь»).

партия Агитационный щит политической партии «Оппозиционный блок» на одной из улиц Киева Фото: РИА Новости/Александр Максименко

Моментом истины для оппозиционеров станет избирательная кампания 2019 года. Если бы им удалось объединиться и консолидировать электорат, то они могли бы рассчитывать на выход своего кандидата во второй тур президентских выборов. Согласно исследованиям, наивысший рейтинг среди юго-восточных политиков у Юрия Бойко. По данным Киевского международного института социологии, за него готовы проголосовать 8,7% избирателей. Рейтинг Евгения Мураева и Вадима Рабиновича составляет 5,1 и 3,7% соответственно. Понятно, что простым сложением показатели единого кандидата вычислить нельзя, но эксперты говорят о том, что выйти «в финал» было бы реально.

За жизнь Рабиновича с Бойко

Определенные шаги для объединения оппозиционеры действительно сделали. 9 ноября Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За життя» и пригласили все оппозиционные силы к объединению. «Есть три пункта, по которым мы приглашаем всех: первое — это установление безусловного мира в стране, второе — прекращение экономического геноцида украинского народа и третье — создание независимой нейтральной страны, «Швейцарии Восточной Европы», — заявил Рабинович.

бойко рабинович Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович Фото: youtube

Юрий Бойко посчитал подписание соглашения «очень плохой новостью для действующей власти». Главными врагами Украины документы называют войну, социальную несправедливость, коррупцию, криминальный произвол, преступную власть, тарифный геноцид, «хищнический национализм» и бедность. «Мы — вместе, чтобы победить «партию войны и воровства» и вернуть миллионам наших граждан мирную, единую и успешную страну, где людям будет обеспечен достойный уровень жизни», — отметили политики.

17 ноября объединение назвало Бойко единым кандидатом в президенты. Согласно соцопросам, политик популярен в крупных индустриальных центрах юго-восточной Украины. Он родился в городе Горловка в Донбассе. В разное время был вице-премьером, министром промышленности, министром топлива и энергетики. В нынешней Верховной раде прославился законопроектом о прямых переговорах Киева и Москвы для урегулирования ситуации в зоне вооруженного конфликта. Кроме того, избирателям запомнилась его драка с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Не сошлись характерами

Очень быстро, однако, выяснилось, что к консолидации готовы не все. Дело в том, что «Оппозиционный блок» изначально создавался как объединение с несколькими крупными акционерами. Половина депутатов представляет интересы олигарха Рината Ахметова. К таковым украинские журналисты причисляют парламентариев Бориса Колесникова, Вадима Новинского, Александра Вилкула. Другая часть связана с олигархом Дмитрием Фирташем. В эту группу, в частности, входят Бойко и бывший глава президентской администрации Януковича Сергей Левочкин.

ахметов Бизнесмен Ринат Ахметов и сопредседатель ОБ Борис Колесников Фото: РИА Новости/Григорий Василенко

В группе Ахметова посчитали, что единым кандидатом должен быть другой человек. Сопредседатель ОБ Борис Колесников назвал подписание соглашения «личной инициативой народного депутата Юрия Бойко, не согласованной с другими членами «Оппозиционного блока» и не легитимизованного съездом партии». «Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в президенты — авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, являющегося подстилкой для нынешней власти», — не стал подбирать выражения он.

В результате Бойко и Левочкин минимальным числом голосом (22 против 21) были исключены из ОБ. Ожидается, что следом за ними фракцию покинут еще 20 депутатов. Они войдут в группу «Оппозиционная платформа — За життя».

Своя игра

Раскол между группами Ахметова и Фирташа в «Оппоблоке» зрел давно. До 2014 года олигархов объединяла близость к Виктору Януковичу, но с тех пор СМИ не раз писали о бизнес-противоречиях. В частности, сообщалось о том, что Ахметов пытается зайти на рынок удобрений, считающийся монополией Фирташа. В конце 2017 года в структуре группы СКМ, принадлежащей Ахметову, создали компанию «Украинские минеральные удобрения». Ее задача — гранулирование сульфата аммония. Для производства гранул выбрали один из простаивающих цехов Криворожского центрального рудоремонтного завода, который также принадлежит Ахметову.

Завод Завод химической промышленности «Сумыхимпром» Фото: sumykhimprom.com.ua

В декабре 2017 года кипрский суд заморозил активы Ахметова на сумму $820 млн. Среди них была лондонская квартира олигарха, которая на момент покупки считалась самой дорогой частной резиденцией в Великобритании. Суд принял во внимание исковое заявление проживающего в Лондоне близкого к Фирташу Дениса Горбуненко по делу о покупке Ахметовым «Укртелекома». Компанию приватизировали в 2011 году, но, по мнению истцов, инвестиционный план не выполнили.

При этом Ахметов — один из тех бизнесменов, которые при президенте Порошенко упрочили свое положение. Особенно выгодным для него стало формирование цены на уголь по схеме Роттердам+, которую утвердили весной 2016 года. По этой формуле работающие электростанции покупают уголь по цене, равной его стоимости в голландском порту Роттердам, плюс доставка на украинскую территорию. Ключевым выгодополучателем стала принадлежащая миллиардеру компания ДТЭК.

Порошенко на линии

Один из главных вопросов сейчас — есть ли у «ахметовского крыла» собственный план действий на президентских выборах. Пока представители фракции об этом не говорят. Вполне вероятно, что никаких активных действий они и не предпримут. Показательно, что председателем фракции «Оппоблока» стал Вадим Новинский. Он только в 2012 году получил гражданство Украины, а значит ЦИК может отказать ему в регистрации на выборах президента.

Новинский Вадим Новинский Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny

В группе Бойко считают, что «ахметовцы» по указанию Порошенко просто мешают единому кандидату от юго-востока Юрию Бойко. «Кукольный театр был организован только с одной целью — лишить Бойко возможности выходить на трибуну, не позволить ему позиционироваться как сопредседателю фракции, ограничить его возможности общения с избирателями. Я считаю, что по факту произошел раскол на тех, кто ориентируется на кандидата в президенты Бойко и кандидата в президенты Порошенко», — говорит Сергей Левочкин.

При этом итоговой победы на выборах президента единому «пророссийскому» кандидату без голосов Крыма и Донбасса добиться крайне сложно. Однако уже выход во второй тур стал бы для этого политического лагеря большим успехом. Результат можно было бы развить на последующих парламентских выборах — сформировать правящую коалицию, получить посты в правительстве или должность спикера рады. Теперь же всё, видимо, ограничится выяснением отношений и удовлетворением личных амбиций.