Кличко назвал условие для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не собирается баллотироваться в президенты Украины до тех пор, пока не реализует все запланированные проекты.

«Когда я смогу все это реализовать, я не исключаю того, что я выйду и скажу: как в Киеве, я готов сделать в каждом городе и селе такие же стандарты жизни», — приводит слова Кличко «РИА Новости» со ссылкой на «Украинскую правду».

Политик отметил, что будет нечестно скакать с одной должности на другую. Сначала, по его словам, необходимо довести Киев до того уровня, чтобы им можно было гордиться.

На уточняющий вопрос журналистов о том, будет ли Кличко баллотироваться на выборах 2019 года, мэр Киева ответил, что «должен реализовать те ожидания, которые у киевлян».

Выборы президента на Украине пройдут в марте 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила 30 августа о намерении участвовать в выборах президента страны.

Ранее, в августе, в Центральной избирательной комиссии Украины подсчитали, что выборы президента обойдутся казне в 2,3 млрд гривен ($86,9 млн).