Украина возмутилась несогласованной с ней поездкой Путина в Крым

Украина выражает решительный протест в связи с поездкой президента России в Республику Крым и Севастополь. Об этом говорится в заявлении украинского МИДf, опубликованного в пятницу, 23 ноября.

В ведомстве отметили, что российский президент не согласовал свою поездку на полуостров с украинскими властями. В Киеве считают, что таким образом российские власти нарушили суверенитет Украины и продемонстрировали пренебрежение принципами и нормами международного права.

«Автономная Республика Крым и г. Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах. <...> Министерству иностранных дел РФ направлено соответствующую ноту», — говорится в заявлении.

23 ноября Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета в окрестностях Ялты.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.