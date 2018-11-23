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В Крыму призвали Порошенко учить «азбучные истины»

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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В Крыму ответили на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна якобы не потеряла бы полуостров, если бы была членом НАТО в 2014 году. Руководитель Общественной палаты республики Григорий Иоффе посоветовал главе украинского государства заучить «азбучную истину», согласно которой, история не терпит сослагательного наклонения.

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«Порошенко глупо в очередной раз повторять как мантру, что кого-то присоединили или что-то прошло незаконно», — сказал Иоффе журналистам «РИА Новости»

По его словам, украинский лидер отлично знает о том, что присоединение к РФ было искренним порывом жителей Крыма. 

«Крымчане восстали против тех процессов, которые шли в Киеве, в итоге совершено законный и честный референдум был проведен. Он это всё знает, но просто обязан говорить иное», — добавил глава ОП республики. 

Иоффе также отметил, что Порошенко пытается «подстроить под схему» воссоединение Крыма, согласно которой полуостров завоевали. Однако при этом «он упорно забывает», что регион вначале провозгласил независимость, а уже потом стал частью России, напомнил собеседник агентства.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны взяло курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО. В сентябре 2017 года в полную силу вступило соглашение между Киевом и Брюсселем об ассоциации, а в начале декабря Петр Порошенко заявил, что в «обозримом будущем» в стране пройдут референдумы о вступлении в НАТО и о членстве в Евросоюзе. Тем не менее в ЕС и Североатлантическом альянсе отмечают, что членство Украины в организациях не стоит на повестке дня.

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