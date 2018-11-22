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Первый самолет сел на военный аэродром Бельбек в Крыму

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Первый самолет сел на военном аэродроме Бельбек в Крыму. Строительство первой очереди военного аэродрома завершено. Работы вели специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает РЕН ТВ.

«Сегодня первый всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на военном аэродроме Бельбек в Крыму», — цитирует RNS сообщение ведомства.

Объект сдали на месяц раньше запланированного срока.

На аэродроме возвели новую взлетно-посадочную полосу длиной 3450 м. Она сможет принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения.

Также на объекте появились семь мест для парковки самолетов классов Ил-96 и А319 и пять рулежных дорожек.

Ранее в четверг сообщалось, что железнодорожные пути к Крымскому мосту придется перепроектировать из-за обнаруженного археологами древнего поселения Манитра.

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