Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древнего поселения

Из-за обнаруженного археологами древнего поселения Манитра железнодорожные пути к Крымскому мосту придется перепроектировать. Об этом 22 ноября сообщает РБК со ссылкой на инфоцентр Крымского моста.

Строители пообещали сохранить древний город времен Боспорского царства и перенести уже спроектированную железную дорогу так, чтобы она не задела богатую античную усадьбу. По предварительным данным, один из вариантов перестроенного маршрута трассы на 700–900 м южнее. Работа над новым проектом может занять шесть месяцев.

О древнем городе стало известно 9 ноября. Исследователи Института археологии РАН нашли неизвестное ранее древнегреческое поселение на востоке Крыма. Манитра располагалась на площади приблизительно 5 кв. км. Там находилась жилая зона усадебного типа, а также хозяйственная зона с загонами для животных.

Железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Керчи будет представлять собой двухпутную дорогу протяженностью 18 км. Заказчик проекта — Росжелдор, подрядчик — «Стройгазмонтаж». Стоимость работ составляет 16,95 млрд рублей. Строительство подхода должно завершиться до декабря 2019 года.