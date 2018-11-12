Названа дата завершения монтажа железнодорожных пролетов Крымского моста

Строители завершат установку железнодорожных пролетов Крымского моста в первом квартале 2019 года. Об этом в понедельник, 12 ноября, передает инфоцентр «Крымский мост».

В сообщении отмечается, что работы по сооружению всех опор железнодорожной части моста уже завершены. В настоящий момент строители устанавливают на них пролеты, передает «РИА Новости».

Устройство верхнего пути моста будет завершено осенью 2019 года, а уже в декабре откроется железнодорожное движение.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 15 мая текущего года. Транспортный переход стал самым протяженным мостом в России и Европе — его длина составляет 19 км. Движение легковых автомобилей и общественного транспорта по трассе запустили 16 мая. Движение грузовиков запустили 1 октября.

Железнодорожная часть моста включает в себя два пути. Пассажирские поезда на этом участке смогут развивать скорость до 120 км/ч, грузовые — до 80 км/ч. Дорога рассчитана на пропуск составов весом до 7100 т.