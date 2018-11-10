Крымский мост соединили с первым пролетом со стороны Керчи

Строители соединили железнодорожную арку моста через Керченский пролив с первым пролетом со стороны Керчи. Об этом 10 ноября сообщается на странице Крымского моста в Twitter.

Моё событие дня! Ж/д арка соединилась со своим первым пролётом с керченской стороны :) #крымскиймост pic.twitter.com/5tZmoXXivg — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 10 ноября 2018 г.

Строительство железной дороги планируется завершить до конца 2019 года. Параллельно возводятся железнодорожные подходы к мосту.

16 мая было запущено движение по автомобильному мосту через Керченский пролив. С момента открытия по нему проехало более 3,033 млн транспортных средств в обе стороны.

Осенью было запущено грузовое движение на мосту. На сегодняшний день грузовые транспортные средства составляют почти 18% трафика. Так, 8 октября «Газета.ру» сообщала, что с момента запуска по мосту через Керченский пролив проехало более 10 тыс. грузовиков.