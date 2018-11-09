Ростуризм исключил влияние новых санкций США на турпоток в Крыму

Новые антироссийские санкции США, а также ограничительные меры их союзников не скажутся на привлекательности крымских курортов. Об этом 9 ноября сообщил представитель Ростуризма.

«Вводимые против Крыма санкции не отразятся на туристском потоке, который в основном составляют россияне и жители соседних стран. (...) Туристическая привлекательность Крыма никак не зависит от санкционной политики США и их союзников», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Более того, собеседник агентства отметил, что резонанс вокруг санкций в СМИ с высокой долей вероятности послужит рекламой санаториев на полуострове, а также привлечен к ним дополнительное внимание российской и зарубежной общественности.

Он обратил внимание, что число отдыхающих, посетивших полуостров в этом году превысило 6,3 млн человек, что на треть больше прошлогодних показателей. Кроме того, российский регион посетили иностранные туристы из 132 стран.

8 ноября минфин США в очередной раз объявил о расширении антироссийского санкционного списка и включении в перечень девяти юридических и трех физических лиц. Вместе с тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что новые санкции Вашингтона недейственны и Москва не собирается тратить время на их изучение.