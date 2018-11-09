Прямой эфир

Ростуризм исключил влияние новых санкций США на турпоток в Крыму

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые антироссийские санкции США, а также ограничительные меры их союзников не скажутся на привлекательности крымских курортов. Об этом 9 ноября сообщил представитель Ростуризма.

Стоп-Крым: в раде обсуждают запрет посещений полуострова чиновниками
Украинские депутаты задумались о законопроекте, который не позволит парламентариям совершать поездки на «оккупированные территории»

«Вводимые против Крыма санкции не отразятся на туристском потоке, который в основном составляют россияне и жители соседних стран. (...) Туристическая привлекательность Крыма никак не зависит от санкционной политики США и их союзников», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Более того, собеседник агентства отметил, что резонанс вокруг санкций в СМИ с высокой долей вероятности послужит рекламой санаториев на полуострове, а также привлечен к ним дополнительное внимание российской и зарубежной общественности.

Он обратил внимание, что число отдыхающих, посетивших полуостров в этом году превысило 6,3 млн человек, что на треть больше прошлогодних показателей. Кроме того, российский регион посетили иностранные туристы из 132 стран.

8 ноября минфин США в очередной раз объявил о расширении антироссийского санкционного списка и включении в перечень девяти юридических и трех физических лиц. Вместе с тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что новые санкции Вашингтона недейственны и Москва не собирается тратить время на их изучение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп продлил антииранские санкции от 1979 года еще на год
Косачев заявил о зеркальном ответе на новые санкции США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017