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Украинским политикам предложили проехать по «проседающему» Крымскому мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил украинских политиков проехать по якобы проседающему Крымскому мосту, сообщает РИА «Новости».

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Накануне украинские СМИ сообщили, что опоры Крымского моста будто бы начали «смещаться и проседать». К такому выводу пришли специалисты так называемого министерства Украины по вопросам временно оккупированных.

«Приглашаем в Крым проехаться по Крымскому мосту украинских политиков и самим убедиться, насколько крепок и необходим мост гражданам России, увидеть величие и масштабность этого грандиозного строительства», — заявил Гемпель в ответ на появление публикаций.

По его словам, выводы украинского ведомства «не просто миф, а явная информационная грязная ложь».

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 15 мая текущего года. Движение легковых автомобилей и общественного транспорта по трассе запустили на следующий день. Движение грузовиков открыли 1 октября.

Крым вернулся в состав РФ в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Власти полуострова провели референдум, на котором 96,77% местных жителей высказались за воссоединение с Россией.

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