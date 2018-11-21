Украинским политикам предложили проехать по «проседающему» Крымскому мосту

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил украинских политиков проехать по якобы проседающему Крымскому мосту, сообщает РИА «Новости».

Накануне украинские СМИ сообщили, что опоры Крымского моста будто бы начали «смещаться и проседать». К такому выводу пришли специалисты так называемого министерства Украины по вопросам временно оккупированных.

«Приглашаем в Крым проехаться по Крымскому мосту украинских политиков и самим убедиться, насколько крепок и необходим мост гражданам России, увидеть величие и масштабность этого грандиозного строительства», — заявил Гемпель в ответ на появление публикаций.

По его словам, выводы украинского ведомства «не просто миф, а явная информационная грязная ложь».

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 15 мая текущего года. Движение легковых автомобилей и общественного транспорта по трассе запустили на следующий день. Движение грузовиков открыли 1 октября.

Крым вернулся в состав РФ в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Власти полуострова провели референдум, на котором 96,77% местных жителей высказались за воссоединение с Россией.