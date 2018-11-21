Сенатор прокомментировал сообщения Киева о «проседании» Крымского моста

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков назвал выводы украинских властей о якобы «проседании» Крымского моста очередными выдумками.

Сенатор напомнил, что сначала Киев утверждал, что мост не будет построен, и весь проект — выдумка. Потом заявлял, что работы по возведению моста не ведутся. А потом Крымскому мосту предрекали катастрофу после окончания его строительства.

«Ничего не происходит, они соответственно начинают придумывать что-то новое. Надо спокойно на это реагировать, понимать, что они это говорят и многое другое, и по мосту, и по взаимоотношениям с Россией. Такое нынешнее руководство Украины», — цитирует Цекова «Национальная служба новостей».

Накануне украинские СМИ написали, что опоры Крымского моста начали «смещаться и проседать». К такому выводу пришли специалисты так называемого министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 15 мая текущего года. Движение легковых автомобилей и общественного транспорта по трассе запустили на следующий день. Движение грузовиков открыли 1 октября.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после госпереворота на Украине. Власти полуострова провели референдум, на котором 96,77% местных жителей высказались за воссоединение с Россией.