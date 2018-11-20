Прямой эфир

В Крыму рассказали о приходе западных инвесторов

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель министра экономического развития республики Крым Андрей Кулик сообщил о том, что бизнесмены из США и стран Европейского союза начали вкладывать деньги в реализацию проектов на территории полуострова.

«Это представители европейских стран — Италии, Германии, восточной Европы. Есть и представители из Соединенных Штатов Америки. Не все они хотели бы, чтобы афишировали их имена из-за санкционного режима», — приводит слова крымского функционера «РИА Новости».

Одновременно Кулик отметил, что инвестиционные проекты в Крыму, как правило, успешны.

«Примеров тому множество. Это сельское хозяйство, ресторанное дело и гостиничный бизнес, переработка продуктов питания», — добавил он.

За 2018 год курортный регион России посетили несколько делегаций, представляющих западные страны. 14 ноября в Крым прибыла делегация из Пакистана, в состав которой вошел председатель представленной в Сенате страны Национальной партии Авами Асфандияр Вали Хан.

19 ноября стало известно, что представители 30 стран африканского континента посетят Республику Крым в апреле 2019 года. Делегация в составе более 70 человек, включающая руководителей государств и самопровозглашенных республик, станет одной из главных на V Ялтинском международном экономическом форуме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Массандра» взяла шесть медалей самого престижного азиатского конкурса вин
Власти Крыма предложили озвучить в КВН резолюцию ООН

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017