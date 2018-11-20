В Крыму рассказали о приходе западных инвесторов

Первый заместитель министра экономического развития республики Крым Андрей Кулик сообщил о том, что бизнесмены из США и стран Европейского союза начали вкладывать деньги в реализацию проектов на территории полуострова.

«Это представители европейских стран — Италии, Германии, восточной Европы. Есть и представители из Соединенных Штатов Америки. Не все они хотели бы, чтобы афишировали их имена из-за санкционного режима», — приводит слова крымского функционера «РИА Новости».

Одновременно Кулик отметил, что инвестиционные проекты в Крыму, как правило, успешны.

«Примеров тому множество. Это сельское хозяйство, ресторанное дело и гостиничный бизнес, переработка продуктов питания», — добавил он.

За 2018 год курортный регион России посетили несколько делегаций, представляющих западные страны. 14 ноября в Крым прибыла делегация из Пакистана, в состав которой вошел председатель представленной в Сенате страны Национальной партии Авами Асфандияр Вали Хан.

19 ноября стало известно, что представители 30 стран африканского континента посетят Республику Крым в апреле 2019 года. Делегация в составе более 70 человек, включающая руководителей государств и самопровозглашенных республик, станет одной из главных на V Ялтинском международном экономическом форуме.