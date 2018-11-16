Власти Крыма предложили озвучить в КВН резолюцию ООН

Власти Крыма считают резолюцию Генассамблеи ООН об ущемлении прав человека в Крыму бессмысленной и недостоверной. Заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс подчеркнул, что самое лучшее место для нее — сцена КВН, пишет «РГ» 16 ноября.

«Людям нечем заняться, вот они и спекулируют на крымской теме. Третий раз они принимают решения о нарушениях прав человека, даже не побывав на полуострове ни разу, не увидев и не проанализировав ситуацию. Но в этой истории есть и позитивный момент — уже стало меньше на три страны, голосующих за подобную резолюцию», — отметил Фикс в беседе с газетой.

По его мнению, все больше государств «начинают принимать самостоятельные решения» и открыто высказывать свою позицию. За принятие резолюции проголосовало 68 стран, против — 26. Также 82 решили воздержаться.

Ранее 16 ноября сообщалось, что третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию Украины, в которой осуждается «нарушение прав человека» в Крыму и «установление Россией управления и юрисдикции» в регионе.