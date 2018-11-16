В Крыму назвали резолюцию Генассамблеи ООН политической слепотой

Комитет Генассамблеи ООН, принявший резолюцию о нарушении прав человека в Крыму, традиционно показал свою политическую слепоту. Такое мнение озвучил вице-премьер республики Дмитрий Полонский в пятницу, 16 ноября.

«При этом эта болезнь не позволяет видеть поражающие своими масштабами нарушения прав человека на Украине, которая ведет уже который год войну против собственного народа на территории Донбасса», — приводит его слова «РИА Новости».

Как объяснил крымский чиновник, подобная слепота вполне объясняется страхом и ненавистью, которые испытывают на Западе из-за роста влияния России в мире.

Вместе с тем Полонский обратил внимание, что число стран, воздержавшихся от голосования за резолюцию, значительно превышает численность поддержавших ее.

16 ноября третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию Украины, в которой осуждается нарушение прав человека в Крыму и установление Россией управления и юрисдикции в регионе.

Документ поддержали 67 стран, то есть на три меньше, чем в 2017 году. Против выступили 26 делегаций, среди которых Россия, Китай, Белоруссия, Индия, Сербия и Сирия. Еще 87 стран воздержались.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.