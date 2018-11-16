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В Госдуме отреагировали на принятие резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Комитет Генассамблеи ООН, принявший резолюцию о нарушении прав человека в Крыму, опирался в своем решении не на объективные данные, а на указания Вашингтона. Об этом в пятницу, 16 ноября, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«И хотя якобы происходящие в Крыму угнетения представлены как угроза мировому порядку, все голосующие отдают себе отчет, что это высосано из пальца», — сказал он журналистам RT.

Бальбек отметил, что в поддержку документа выступили 67 стран, против — 26, еще 82 государства воздержались. При этом в 2017 году резолюцию поддерживали 70 стран.

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Также принятие документа прокомментировал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. Он обратил особое внимание на агрессивность текста, предложенного Украиной.

«Авторы упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, оперируя терминами «аннексия», «оккупация»,  — сказал Кузьмин в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что из этой терминологии следует, что Украина с 2014 года ведет войну с Россией. Однако РФ на эту войну так и не явилась, так как никто не собирается враждовать с близким по крови украинским народом, считает Кузьмин.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отметил в свою очередь, что это именно Киев преследует людей за свободу слова, вмешивается в религиозные дела, а также осуществляет внесудебные расправы, аресты и убийства.

«Всё это происходит на Украине, но они в очередной раз валят с больной головы на здоровую», — отметил сенатор.

Ранее 16 ноября свое мнение по данной теме также озвучил вице-премьер республики Дмитрий Полонский. По его словам, комитет Генассамблеи ООН лишь традиционно показал свою политическую слепоту.

16 ноября третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию Украины, в которой осуждается нарушение прав человека в Крыму и установление Россией управления и юрисдикции в регионе.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

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