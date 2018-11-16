В Госдуме отреагировали на принятие резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

Комитет Генассамблеи ООН, принявший резолюцию о нарушении прав человека в Крыму, опирался в своем решении не на объективные данные, а на указания Вашингтона. Об этом в пятницу, 16 ноября, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«И хотя якобы происходящие в Крыму угнетения представлены как угроза мировому порядку, все голосующие отдают себе отчет, что это высосано из пальца», — сказал он журналистам RT.

Бальбек отметил, что в поддержку документа выступили 67 стран, против — 26, еще 82 государства воздержались. При этом в 2017 году резолюцию поддерживали 70 стран.

Также принятие документа прокомментировал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. Он обратил особое внимание на агрессивность текста, предложенного Украиной.

«Авторы упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, оперируя терминами «аннексия», «оккупация», — сказал Кузьмин в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что из этой терминологии следует, что Украина с 2014 года ведет войну с Россией. Однако РФ на эту войну так и не явилась, так как никто не собирается враждовать с близким по крови украинским народом, считает Кузьмин.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отметил в свою очередь, что это именно Киев преследует людей за свободу слова, вмешивается в религиозные дела, а также осуществляет внесудебные расправы, аресты и убийства.

«Всё это происходит на Украине, но они в очередной раз валят с больной головы на здоровую», — отметил сенатор.

Ранее 16 ноября свое мнение по данной теме также озвучил вице-премьер республики Дмитрий Полонский. По его словам, комитет Генассамблеи ООН лишь традиционно показал свою политическую слепоту.

16 ноября третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию Украины, в которой осуждается нарушение прав человека в Крыму и установление Россией управления и юрисдикции в регионе.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.