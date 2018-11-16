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Комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию по Крыму

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Фото: Global Look Press/Benoit Doppagne
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Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию Украины, в которой осуждается «нарушение прав человека» в Крыму и «установление Россией управления и юрисдикции» в регионе.

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Документ поддержали 67 стран, то есть на три меньше, чем в 2017 году, отмечает ТАСС.

Против проголосовали 26 делегаций, среди которых Россия, Китай, Белоруссия, Индия, Сербия и Сирия. Еще 87 стран воздержались.

Заместитель постпреда России Геннадий Кузьмин отметил, что своими действиями Киев пытается наказать крымчан за выбор в пользу России.

«Никто в России не собирается враждовать с близким по крови украинским народом. Наказать население Крыма за его выбор в пользу России не получится. Крымчане отстояли, в строгом соответствии с международным правом, свое право жить без новых украинских идолов — Бандеры, Шухевича и прочих приспешников нацистов», –– подчеркнул он.

Кузьмин также напомнил, что Крым в составе РФ энергично развивается.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

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