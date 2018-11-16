Комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Киевом резолюцию по Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию Украины, в которой осуждается «нарушение прав человека» в Крыму и «установление Россией управления и юрисдикции» в регионе.

Документ поддержали 67 стран, то есть на три меньше, чем в 2017 году. Против проголосовали 26 делегаций, среди которых Россия, Китай, Белоруссия, Индия, Сербия и Сирия. Еще 87 стран воздержались.

Заместитель постпреда России Геннадий Кузьмин отметил, что своими действиями Киев пытается наказать крымчан за выбор в пользу России.