Африканский десант: представители 30 стран приедут в Крым

Представители 30 стран африканского континента посетят Республику Крым в апреле 2019 года. Делегация в составе более 70 человек, включающая руководителей государств и самопровозглашенных республик, станет одной из главных на V Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом «Известиям» сообщил сопредседатель ЯМЭФ Андрей Назаров. Он уточнил, что на сессиях с африканскими делегатами будет обсуждаться в том числе вопрос признания статуса Крыма.

Визит крупнейшей делегации из Африки на юбилейный форум в Ялте (пройдет с 17 по 20 апреля) — важное событие для улучшения отношений между РФ и странами континента, считают в оргкомитете ЯМЭФ.

— Мы ожидаем более 70 делегатов из 30 стран Африки. Приедут также представители частично признанных и непризнанных территорий. Важно, что в работе ЯМЭФ примут участие действующие парламентарии, чиновники и лидеры африканских стран, вплоть до глав государств. На сессиях будет обсуждаться вопрос признания результатов крымского референдума, — сообщил «Известиям» Андрей Назаров.

В следующем году полуостров посетят представители Бенина, Бурунди, Демократической Республики Конго, Египта, Зимбабве, Мали, Нигера, Республики Кабо-Верде, Сенегала, Судана, Туниса, Чада, ЮАР и других стран, пояснил он. Из непризнанных государств на ЯМЭФ приедут, например, политики из Сомалиленда (непризнанная республика в северной части Африканского Рога). На полях форума пройдет гранд-секция под рабочим названием «Россия–Африка: эволюция отношений», главной темой которой станет развитие экономических отношений.

— Для нас это очень перспективный рынок. Ряд стран, например ЮАР, входит в топ-25 крупнейших мировых экспортеров. Кроме того, эти государства нуждаются в наших технологиях и наработках в машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, вопросах инфраструктуры, — отметил Андрей Назаров.

Участие большого числа африканских стран в работе международного форума — отличная идея, отметил в беседе с «Известиями» сенатор Демократической Республики Конго, председатель комитета по международным делам Жан-Клод Мокени Атанингаму.

— Мы уверены в перспективности стратегического партнерства с Россией. Кроме того, мы готовы перенять опыт Крымского полуострова в области социально-экономического развития, — сказал он.

Мероприятие в Ялте предоставит странам Африки возможность привлекать российские инвестиции для приоритетных проектов в самых разных областях, что будет способствовать экономическому росту африканского континента, уверен депутат Национального собрания Республики Нигер Умар Абдурахаман.

— Это касается сельского хозяйства, образования, здравоохранения, разработки месторождений, туризма, информационных и других новых технологий. Такая страна, как Нигер, где на протяжении всей границы нестабильная обстановка, однозначно извлечет выгоду в области военного сотрудничества, — сказал «Известиям» политик.

По словам парламентария, участие африканской делегации в форуме позволит России и Африке сконцентрироваться на улучшении методов и качества сотрудничества, а также на реализации более четкой стратегии по кооперации.

Если ограничиваться только информацией из СМИ, всегда складывается ложное впечатление о других странах, сказал депутат Национального собрания Сенегала Шейх Умар Си.

— Я открыл для себя Крым, Ялту и Россию в целом как гостеприимную страну с богатой историей, — заявил «Известиям» парламентарий.

Впервые ЯМЭФ прошел в 2014 году. За последние годы форум стал площадкой для обсуждения широкого спектра важных международных вопросов, а также поиска новых рынков для российских товаров. В апреле 2018-го на полуострове прошел IV Ялтинский форум, в котором приняли участие более 600 зарубежных делегатов из 70 стран. В 2019 году ожидается присутствие около 3 тыс. человек из 100 стран мира.