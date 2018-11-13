Окно в Евросоюз: В Брюсселе появится представительство Крыма

В Европе в начале следующего года появится представительство Крыма, которое будет продвигать интересы полуострова. Рабочая группа по открытию организации в Брюсселе уже создана, в дальнейшем представительство будет внесено в официальный реестр лоббистских групп в структурах ЕС, сообщил «Известиям» сопредседатель V Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров. Бельгийский депутат Филип Девинтер, вошедший в рабочую группу, пояснил, что инициатива нацелена на преодоление санкционного режима.

Представительство Республики Крым в Брюсселе станет первой общественной организацией на территории ЕС, которая на законных основаниях будет продвигать интересы полуострова, отметил в беседе с «Известиями» сопредседатель V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.

— Сейчас рабочая группа из европейских политиков, экспертов и общественных деятелей прорабатывает организационные вопросы. Само представительство будет открыто в первой половине 2019 года в Брюсселе, — заявил Андрей Назаров. — Учитывая настроения, которые наблюдались последнее время в ряде европейских стран, открытие представительства Республики Крым имеет важное значение не только для полуострова, но и для России в целом. Важно отметить, что организация будет иметь официальный лоббистский статус на территории ЕС. Это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе.

По его словам, инициативу уже поддержали действующие европейские политики, а это еще раз свидетельствует о постепенном изменении настроений в Европе по вопросу статуса Крыма. Депутат бельгийского парламента Филипп Девинтер, входящий в состав рабочей группы, заявил «Известиям», что открытие представительства должно «содействовать развитию не только экономических связей с полуостровом, но также культурных и гуманитарных».

— У Крыма огромный экономический потенциал. Сейчас на полуострове действует более 3 тыс. компаний с иностранным капиталом. Мы хотим, чтобы создаваемое представительство в том числе помогало европейским бизнесменам в реализации бизнес-проектов на полуострове. Но также, например, содействовало в организации культурных проектов, организовывало презентации полуострова для преодоления негативной повестки вокруг региона, — отметил лидер партии «Фламандский интерес» Филип Девинтер. — Уверен, наша инициатива может помочь в борьбе с санкционным режимом. Ведь принятые Брюсселем экономические ограничения препятствуют возможности создания единой экономической зоны от Владивостока до Лондона.

Почетный австрийский сенатор Герхард Дорфлер пояснил «Известиям», что организация будет зарегистрирована в едином «реестре прозрачности ЕС», чтобы максимально открыто осуществлять свою деятельность.

— Это общая база лоббистских групп. Такая регистрация позволяет более активно вести работу на территории Евросоюза и дает определенные преимущества. К примеру, можно запрашивать встречи с официальными представителями, а также иметь доступ к различным статистическим данным и участвовать в заседаниях экспертных групп Евросоюза, — сказал он. — Деловые отношения с Крымом вскоре станут серьезной темой, так как санкции не будут длиться вечно.

По словам евродепутата Яромира Кохличка, важно, чтобы люди узнавали как можно больше информации о жизни на полуострове, а такая организация этому будет способствовать.

— Эта инициатива — правильная. Она может стать частью общественной дипломатии, которая в состоянии нормализовать отношения, внести спокойствие в сложившуюся ситуацию вокруг полуострова, — заявил «Известиям» Яромир Кохличек.

Одним из первых проектов организации должно стать восстановление побратимских связей между крымскими и европейскими городами, сообщил «Известиям» латвийский общественный деятель Янис Кузинс. Он подчеркнул, что после 2014 года культурные и гуманитарные связи были прерваны в силу политического давления со стороны Брюсселя. Тем не менее на фоне усталости от антироссийской политики, руководители ряда европейских городов заинтересованы в возрождении дружественных отношений с Ялтой, Симферополем и другими городами Крыма.