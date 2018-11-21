В Крыму иронично отреагировали на заявление Украины о «проседании» моста

Сообщение властей Украины о «проседании» моста через Керченский пролив оказалось мифом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 ноября в официальной группе Крымского моста в социальной сети Facebook.

«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда. Думал, придумать уже нечего», — говорится в сообщении, размещенном от имени моста.

В тексте также отмечается, что коллекция мифов о Крымском пополняется.

Накануне украинские СМИ написали о том, что опоры Крымского моста начали «смещаться и проседать». К такому выводу пришли специалисты так называемого министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий. По их словам, опоры сооружения «проседают» со скоростью до 89 мм в год. При этом они уверяли, что железнодорожная арка в центре моста поднимается в среднем на три см за 12 месяцев, а автомобильная опускается примерно на такое же расстояние. Самая опасная территория, по их мнению, находится в районе острова Тузла — там якобы происходит смещение грунта, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Украинские СМИ отмечали, что это оказывает негативное влияние на акваторию Черного моря и может угрожать жизни и здоровью людей.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 15 мая текущего года. Транспортный переход стал самым протяженным мостом в России и Европе — его длина составляет 19 км. Движение легковых автомобилей и общественного транспорта по трассе запустили 16 мая. Движение грузовиков запустили 1 октября.

Железнодорожная часть моста включает в себя два пути. Пассажирские поезда на этом участке смогут развивать скорость до 120 км/ч, грузовые — до 80 км/ч. Дорога рассчитана на пропуск составов весом до 7100 т.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после госпереворота на Украине. Власти полуострова провели референдум, на котором 96,77% местных жителей высказались за воссоединение с Россией.

Однако Киев итоги голосования признавать отказывается и по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. В Москве не раз подчеркивали, что голосование прошло в полном соответствии нормам международного права и вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.