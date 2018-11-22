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В Крыму заявили о сигналах из Украины о скором «новом майдане»

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Фото: ТАСС/Максим Никитин
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Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с Украины поступают сигналы о том, что страна неизбежно движется к коллапсу, который может вылиться в новый майдан.

По его словам, всё, что происходит на Украине, «уже не выдерживает никакой критики».

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«Это может быть реализовано в виде нового майдана, когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине», — цитирует Константинова «РИА Новости».

Спикер добавил, что столь негативные события на Украине приведут к появлению огромного числа людей, которые захотят покинуть страну.

Вместе с тем, большинство украинских экспертов полагают, что повторение событий майдана в ближайшие год-два маловероятно. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

 

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