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Депутат рады рассказал об обманутых надеждах участников евромайдана

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Фото: РИА Новости
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Политики, которые пришли к власти на Украине после евромайдана, обманули народ и привели страну к обнищанию, считает депутат Верховной рады, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. 

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«Политики, в том числе депутаты правящей коалиции, стали намного богаче за это время, а люди, которые привели их к власти, превратились в нищих», — заявил Бойко журналистам в парламенте, передает телеканал «112 Украина».

По словам парламентария,  за последние пять лет только 10% населения стали жить, а 90% людей стали нищими. Он отметил, что за эти годы страна потеряла значительные территории, национальная валюта девальвировалась в три раза, закрылся ряд промышленных предприятий. Бойко добавил, что изменить ситуацию могут предстоящие в 2019 году выборы президента и парламента.

«Задача — сменить власть как можно скорее. Главное — не повторить очередной переворот, потому что любой переворот отбрасывает страну назад», — сказал он.

21 ноября на Украине отмечают День достоинства и свободы, в народе называемый днем евромайдана. Он посвящен годовщине начала демонстраций в Киеве в 2013 году против приостановки курса на ассоциацию с ЕС. Массовые акции привели к смене власти в стране, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины.

Выборы нового президента страны должны состояться 31 марта 2019 года. Согласно опросам, лидируют кандидаты Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

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