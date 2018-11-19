В Госдуме отреагировали на слухи о передаче Порошенко лицензии на добычу газа

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с «Известиями» информацию о возможной передаче президентом Украины Петром Порошенко лицензии на добычу газа «своему массажисту».

Ранее 19 ноября глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко попросила изучить эти сведения Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Тимошенко сослалась на журналистское расследование, в котором утверждается, что Порошенко передал лицензию руководителю SPA-центра, в котором он обслуживается. Отмечалось, что передача была осуществлена через компанию «Аркона Газ-Энергия» без аукционов и каких-либо процедур.

По мнению Руслана Бальбека, это модный тренд — переписывать имущество и бизнес на парикмахеров, массажистов и бойфрендов, однако пока что он касался звезд шоу-бизнеса.

«И мне даже страшно подумать о том, что первое лицо государства делает поистине президентские подарки «любимому» массажисту. Получается, природный газ — массажисту, государственные облигации — еще кому-нибудь, «допущенному к телу», — отметил депутат.

По его словам, учитывая, «сколько у Порошенко прихлебателей», на подарки может не хватить ресурсов целого государства.

«Но, без сомнения, четко просматривается одна истина: когда судорожно распихивают украденное по разным карманам — значит, кто-то находится на пороге большого «шухера», — заключил парламентарий.

16 ноября агентство УНИАН опубликовало свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины на основании опроса Социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы нового президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.