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В Госдуме отреагировали на слухи о передаче Порошенко лицензии на добычу газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с «Известиями» информацию о возможной передаче президентом Украины Петром Порошенко лицензии на добычу газа «своему массажисту».

Ранее 19 ноября глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко попросила изучить эти сведения Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Тимошенко сослалась на журналистское расследование, в котором утверждается, что Порошенко передал лицензию руководителю SPA-центра, в котором он обслуживается.  Отмечалось, что передача была осуществлена через компанию «Аркона Газ-Энергия» без аукционов и каких-либо процедур.

По мнению Руслана Бальбека, это модный тренд — переписывать имущество и бизнес на парикмахеров, массажистов и бойфрендов, однако пока что он касался звезд шоу-бизнеса.

«И мне даже страшно подумать о том, что первое лицо государства делает поистине президентские подарки «любимому» массажисту. Получается, природный газ — массажисту, государственные облигации — еще кому-нибудь, «допущенному к телу», — отметил депутат.

По его словам, учитывая, «сколько у Порошенко прихлебателей», на подарки может не хватить ресурсов целого государства.

«Но, без сомнения, четко просматривается одна истина: когда судорожно распихивают украденное по разным карманам — значит, кто-то находится на пороге большого «шухера», — заключил парламентарий.

16 ноября агентство УНИАН опубликовало свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины на основании опроса Социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы нового президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

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