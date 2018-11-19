Тимошенко заявила о передаче лицензии на добычу газа массажисту Порошенко

Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко попросила Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать информацию о возможной передаче президентом Украины Петром Порошенко лицензии на добычу газа «своему массажисту».

«У меня в руках журналистское расследование о том, что Порошенко на своего массажиста, руководителя своего СПА-центра, переписал лицензии на добычу украинского газа», — цитирует Тимошенко «РИА Новости».

При этом политик не уточнила, какое именно СМИ проводило расследование. Она лишь добавила, что лицензия была передана руководителю СПА-центра, где обслуживается Порошенко. Передача была осуществлена через компанию «Аркона Газ-Энергия» без аукционов и каких-либо процедур, добавила она.

16 ноября агентство УНИАН опубликовало свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины на основании опроса Социологического центра имени Михаила Драгоманова. Лидерами исследования стали Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%).

Выборы нового президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.