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На Украине оценили шансы повторения «майдана»

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Большинство украинских экспертов полагают, что повторение событий «майдана» в ближайшие год-два маловероятно или вовсе не произойдет. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, опубликованные в среду, 20 ноября. 

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Отмечается, такое мнение преобладает уже второй год подряд. Впрочем, около трети респондентов считают подобное развитие событий возможным или даже уверены в его реализации. 

Потенциальные причины вероятного возникновения массовых акций протеста большинство опрошенных в видят в коррумпированности власти и «сдаче национальных интересов в пользу РФ». Кроме того, демонстрации могут произойти и из-за дальнейшего ухудшения уровня жизни в стране или вопиющих случаев нарушения прав человека, отмечают респонденты. 

Абсолютное большинство экспертов считает, что «майдан» достиг победы, и эта позиция доминирует уже пятый год подряд. К целям революции специалисты относят восстановление курса на евроинтеграцию и частичное обновление политических элит.  

Однако, главная цель «майдана», по мнению респондентов, реализована не была. Это «перезагрузка» системы власти и ее деолигархизация, реформы силовых органов и судопроизводства, борьба с коррупцией и экономический рост

В опросе приняли участи 80 экспертов.

21 ноября на Украине будут отмечать День достоинства и свободы, в народе называемый днем евромайдана. Он посвящен годовщине начала демонстраций в Киеве в 2013 году против приостановки курса на ассоциацию с ЕС. Массовые акции привели к смене власти в стране, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины.

Ранее сообщалось, что во время праздничных мероприятий по случаю 21 ноября украинские школьники примут участие в ежегодных соревнованиях по военной подготовке «Снайпер столицы — 2018» в Киеве. По словам организаторов, стрельбы пройдут «с целью военно-патриотического воспитания»

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