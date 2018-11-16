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В Киеве пройдут соревнования школьников-снайперов в честь евромайдана

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинские школьники примут участие в ежегодных соревнованиях по военной подготовке «Снайпер столицы – 2018» в Киеве, приуроченных к праздничным мероприятиям по случаю Дня достоинства и свободы, 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

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Стрельбы пройдут с 21 по 30 ноября. Соревнования были основаны с целью военно-патриотического воспитания. По мнению организаторов, проведение подобных маневров является необходимым этапом подготовки к будущей службе в рядах силовых структур. 

Также 18 ноября в Киевском дворце детей и юношества проведут квест «Украина — страна непокоренных».

19–30 ноября состоится фотовыставка «Майдан — крепость духа» в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость».

Отмечаемый День достоинства и свободы, в народе называемый днем евромайдана, посвящен годовщине начала демонстраций в Киеве в 2013 году против приостановки курса на ассоциацию с ЕС. Массовые акции привели к смене власти в стране, в результате чего новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины.

Ранее телеканал Euronews опубликовал кадры, на которых запечатлено, как в Тернопольской области детей учат стрелять из автомата Калашникова. При этом наставник из радикальной партии «Свобода» объясняет подросткам, что «стрелять можно по жителям ДНР и ЛНР».

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