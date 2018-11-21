Нелестная сотня: как живется героям майдана пять лет спустя
Пять лет назад на Украине начался второй майдан, который позже назвали «революция достоинства». Для многих государственный переворот стал частью личной истории. Одни всё бросили и сбежали из страны, другие, наоборот, сделали головокружительную карьеру. «Известия» узнали, как сложились судьбы прославившихся сторонников украинской революции.
Украинский комбинатор
Олигарха Игоря Коломойского часто сравнивали с великим комбинатором Остапом Бендером. Тот знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. Украинский бизнесмен также не ставил себя в узкие рамки. У него были интересы в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте, медиа. В 2013–2014 годах он был одним из спонсоров киевских акций протеста.
После начала конфликта в Донбассе финансировал создание первых добровольческих батальонов. Опираясь на этот силовой ресурс, Коломойский быстро взял под контроль огромную территорию Юго-Востока. Сам олигарх занял пост днепропетровского губернатора, а близкие ему люди руководили в 2014 году Харьковской, Одесской и Запорожской областями.
Игорь Коломойский
Однако растущие амбиции вызвали опасения у финансовой группы президента Украины Петра Порошенко. В открытую фазу конфликт перешел при попытке сторон установить контроль за ведущими нефтяными предприятиями страны. Бизнесмен пошел ва-банк, попытался решить вопрос, подключив всё тех же боевиков-националистов, но проиграл. Решающей стала встреча с послом США Джеффри Пайеттом. Дипломат объяснил, что Вашингтон не допустит нового передела власти в стране. Коломойский лишился губернаторской должности и Приватбанка, а вскоре бежал в Швейцарию.
На этом проблемы олигарха не закончились. В конце 2017 года Лондонский суд арестовал часть имущества магната. Тот решил, что это начало неприятной цепочки и переехал в Израиль. «Коломойский не производит впечатление человека, довольного переменами в своей жизни, — сказал журналистам один из соратников олигарха. — После Европы на Земле обетованной живется не очень комфортно. Жара, отсутствие привычного европейского уюта. Да и вокруг такой народ, что особо не проявишь присущий Игорю Валерьевичу специфический предпринимательский талант».
Впрочем, некогда всесильный хозяин Днепропетровска не расстается с мечтой одолеть Порошенко. Известно, что на предстоящих президентских выборах он спонсирует главных противников главы государства — Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.
С детства на Майдане
Для «сотника» Владимира Парасюка госпереворот стал трамплином в мир большой политики. Уроженец села Майдан Львовской области в дореволюционное время выступал в КВН и подрабатывал видеосъемкой на свадьбах. Свою минуту славы Парасюк получил 21 февраля 2014 года. В тот день президент Виктор Янукович и лидеры парламентской оппозиции подписали соглашение об урегулировании кризиса. «Сотник» выступил на трибуне майдана, призывая пренебречь договоренностями и взять администрацию президента штурмом. Считается, что выступление побудило главу государства бежать из Киева.
Потасовка между депутатами на заседании Верховной рады Украины. В центре — депутат Владимир Парасюк
После начала вооруженного конфликта в Донбассе Парасюк вступил в один из батальонов Игоря Коломойского. Во время боев за Иловайск он заявил журналистам, что был ранен и попал в российский плен, откуда ему удалось сбежать. Другие военнослужащие публично обвиняли его в инсценировке пленения и откровенной лжи. Однако практический результат был достигнут — страна вспомнила о герое майдана, что позволило ему избраться в народные депутаты.
В Верховной раде Парасюк занялся тем, что умеет лучше всего, — стал устраивать драки и скандалы. Он участвовал в потасовках с Владимиром Литвиным, Александром Вилкулом, Максимом Курячим и другими, недостаточно патриотическими, на его вкус, коллегами. Нападал на прокуроров, избил следователя СБУ, бросил стаканом в судью, стукнул начальника ГУ МВД по Луганской области, начальника управления Госохраны, ударил ногой в голову заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, подрался с полицейскими на блокпосту в Славянске, устраивал потасовки с журналистами. В любой европейской стране Парасюк давно находился бы под следствием и судом, но украинскому народному избраннику наказание, видимо, не грозит.
Жертва национализма
«В 2012 году включен центром Симона Визенталя в топ-10 антисемитов всего мира» — такие строчки из биографии для политика в большинстве стран мира стали бы приговором. На Украине, однако, человеконенавистнические заявления националиста Олега Тягнибока никого особо не смущали задолго до событий на майдане. В 2012 году его партия «Свобода» получила 10,4% на выборах в Верховную раду.
В статусе одного из трех лидеров парламентской оппозиции он регулярно появлялся на трибуне майдана. Однако соратникам по борьбе с Януковичем повезло больше. Арсений Яценюк смог провести в парламент собственную политическую силу, а также долгое время был премьер-министром. Виталий Кличко стал мэром Киева. Тягнибок же ушел в политическое небытие.
Олег Тягнибок и Арсений Яценюк (справа) на акции протеста оппозиции во Львове в рамках общенационального проекта «Вставай, Украина!»
На парламентских выборах 2014 года «Свободе» пришлось конкурировать с более свежими националистическими формированиями, которые заработали авторитет и популярность в ходе конфликта в Донбассе. Команда Тягнибока уже набила правому избирателю оскомину и не отвечала запросу на «новые лица». В результате свободовцы провалились, не сумев преодолеть 5-процентный барьер.
Весной 2017 года Тягнибок снова попытался заявить о себе. Он заключил союз с двумя другими крупными националистическими организациями — «Правым сектором» (запрещен в России) и «Национальным корпусом» («Азовом»). Радикалы объявили «крестовый поход против Порошенко», но тот, кажется, об этом так и не узнал. В итоге в последние годы политик попадает в СМИ только с заявлениями разной степени адекватности — то требует от Москвы заплатить за «вековую оккупацию», то грозит отнять у России Дальний Восток...
Гаврилюкиада
Казак Михаил Гаврилюк из Черкасской области тоже стал одной из знаковых фигур евромайдана. В январе 2014 года силовики задержали активиста, а потом раздели на морозе, били и фотографировали. Кадры «принудительного закаливания» получили широкое распространение, и жизнь пострадавшего круто изменилась. Вместо ночных дежурств на баррикадах — череда интервью, пресс-конференции, выступления на телевидении.
Михаил Гаврилюк
После госпереворота Гаврилюк прошел в парламент по списку партии «Народный фронт». Хитом избирательной кампании стал рекламный ролик, на котором активист по живому телу вышивает национальные узоры. Среди громких инициатив Гаврилюка в качестве депутата — предложения легализовать проституцию и раздать депутатам автоматы для «отстрела предателей».
Имидж человека из народа в раде постепенно таял. Гаврилюк занялся поставками гуманитарных грузов в Донбасс, и журналисты уличили политика в том, что на собранные деньги он купил дорогой внедорожник. Сначала казак отрицал обвинения, а потом избил журналиста, который опубликовал расследование. На этом история не закончилась. Летом 2018 года у стен Верховной рады в ходе одной из акций протеста досталось самому Гаврилюку. Митингующие обозвали его чертовым нудистом, обложили отборным матом и чуть не затоптали.
Надежда на освобождение
Биография депутата Верховной рады, бывшей военнослужащей Надежды Савченко даже по меркам постреволюционной Украины уникальна. По отзывам, в ходе киевских акций протеста девушка входила в одну из сотен «Самообороны майдана» и находилась «на передовой». После начала конфликта в Донбассе добровольцем вступила в батальон «Айдар» и участвовала в боевых действиях. Наводчицу задержали летом 2014 года в Воронежской области. Сама она утверждала, что попала в плен и была насильно вывезена в Россию.
В российской тюрьме Савченко провела 709 дней. За это время она стала депутатом Верховной рады, получила звание Героя Украины и всеукраинскую известность. На заседаниях российского суда военнослужащая пела, выкрикивала лозунги, показывала оскорбительные жесты, объявляла голодовку. Всё это подробно смаковали украинские СМИ.
Надежда Савченко
В мае 2016 года девушка триумфально вернулась в Киев. Ее возвращение воспринималось как усиление «партии войны», но что-то пошло не так. Савченко делала одно скандальное заявление за другим. Так, она предлагала Киеву провести прямые переговоры с республиками Донбасса, поддержала амнистию ополченцев, высказалась за добрососедские отношения с Россией, обвинила спикера Верховной рады Андрея Парубия в расстрелах на майдане.
Сначала ее слова старались не замечать, потом подвергли жесткому остракизму — последовательно исключили из партии «Батькивщина», комитета рады по нацбезопасности, делегации Украины в ПАСЕ. В марте 2018 года народную избранницу лишили депутатской неприкосновенности и задержали по подозрению в подготовке госпереворота. По версии следствия, она планировала покушения на президента Петра Порошенко и главу МВД Арсена Авакова. С тех пор Савченко находится в заключении, но СМИ больше не трубят о новой голодовке.