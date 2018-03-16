Надежда на госпереворот
Минометами обрушить купол Верховной рады и добить из автоматов выживших депутатов – это не сценарий захватывающего блокбастера по мотивам украинских политических баталий, это план госпереворота, который намеревалась осуществить парламентарий Надежда Савченко. С впечатляющими обвинениями в ее адрес выступил генпрокурор страны Юрий Луценко. За один день бывшая заключенная прошла путь от героя Украины до подозреваемой в организации теракта. Портал iz.ru разбирался во взаимоотношениях ведущих украинских политиков.
В голливудском стиле
Дело о госперевороте на Украине получило неожиданное развитие в четверг, 15 марта. Генпрокурор страны Юрий Луценко в ходе своего выступления в парламенте прямо обвинил в подготовке теракта депутата Верховной рады Надежду Савченко. «У следствия есть неопровержимые доказательства того, что она лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале боевыми гранатами, уничтожив две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет», —сообщил он.
После этого генпрокурор внес в раду представление о лишении Савченко депутатской неприкосновенности, привлечении ее к уголовной ответственности, задержании и аресте. Народную избранницу также стремительно исключили из комитета по национальной безопасности.
Юрий Луценко на заседании Верховной рады Украины
Может показаться, что генпрокурор страны насмотрелся голливудских боевиков, но сама Савченко не стала ни оправдываться, ни опровергать обвинения. «Украинцы, задайте себе вопрос: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывали на всех «майданах». Кто не думал подорвать Банковую (улица в центре Киева, где находится администрация президента Украины. — iz.ru) или Верховную раду?» — задалась вопросом она в ходе короткого брифинга у стен Службы безопасности Украины (СБУ). Сюда утром Савченко пришла на опрос в качестве свидетеля по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который также подозревается в планировании террористических атак в Киеве.
Савченко прямо призвала украинских граждан и военнослужащих свергнуть «преступную власть Порошенко». «Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине — это достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие», — сказала Савченко.
Журналисты возле здания СБУ в Киеве, куда вошла депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Она также выступила с ответными обвинениями в адрес украинской власти. По ее словам, Юрий Луценко в феврале 2014 года призывал людей с трибуны майдана идти в наступление. «Он обещал, что будет оружие. Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий (спикер Верховной рады Андрей Парубий. — iz.кг) заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления», — сказала она.
На этом приключения Савченко не закончились. Днем она появилась в сессионном зале Рады. По некоторой информации, при себе у нее было три гранаты и пистолет. Охранники не имели права проверить бывшую военнослужащую, но депутаты от фракции «Народный фронт» вывели ее из зала заседаний. В кулуарах журналисты спросили Савченко об оружии. «Вы любите Рэя Брэдбери? Кто-то читал? А Ричарда Баха? Не читали. А Тараса Григорьевича Шевченко? Хорошо, читайте дальше литературу, это полезно», — загадочно ответила она.
Под покровом темноты
Впервые о подготовке терактов в Киеве силовики заявили после того, как 8 марта на украинском КПП «Майорск» в Донбассе был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. В его микроавтобусе обнаружили миномет, 2 пистолета Макарова, 9 автоматов Калашникова разных модификаций, 2 ручных пулемета Калашникова, 2 противотанковых гранатомета, 6 противопехотных мин, 88 гранат, патроны и другую амуницию.
По данным СБУ, этот арсенал предполагалось использовать для захвата здания Верховной Рады в ночное время, одновременно с этим заговорщики якобы хотели атаковать дома, где живут президент страны Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк «и другие государственные деятели и политические лидеры с целью их убийства». Как следует из текста, это уже вторая партия оружия, которую перевозил Рубан. Первая была зафиксирована 23 ноября прошлого года, арсенал включал в себя 4 миномета, 2 гранатомета, крупнокалиберный пулемет «Утес», и крупнокалиберную винтовку.
Суд арестовал Владимира Рубана за незаконное хранение оружия и подготовку к террористическому акту. Он был задержан СБУ, когда пытался проникнуть на территорию Украины с территории ДНР
Рубана и Савченко связывают давние отношения. В 2015 году он выступал свидетелем защиты на ее судебном процессе, в декабре 2016-го переговорщик помогал ей организовать встречу с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
Впрочем, обвинение в адрес Рубана вызывает много вопросов. Для чего вообще везти в Киев оружие из Донбасса? На подконтрольной украинским властям территории оружия никак не меньше. Кто еще готов был участвовать в терактах? Для осуществления таких масштабных операций нужны значительные силы, военные специалисты утверждают, что необходимо располагать полком или хотя бы батальоном.
Не оружие, а именно готовые к решительным действиям кадры — главная проблема для выполнения задачи такого масштаба. Напомним, что в Турции при подавлении попытки госпереворота в 2016 году были задержаны несколько десятков генералов, уволены тысячи сотрудников силовых структур.
Пока, однако, все обвинения выглядят как попытка сведения политических счетов. В подозрении СБУ говорится лишь о пяти сообщниках Рубана. Якобы некоему гражданину Г.П.Березню он передавал ноябрьскую партию оружия. Кроме того, украинские СМИ упоминают о помощнике Надежды Савченко Олеге Мезенцеве и одном из основателей организации ветеранов боевых действий в Донбассе Валерии Шашкине, еще два фигуранта остаются неизвестными.
Тимошенко и военное положение
Последствия нынешних откровений Луценко и Савченко предсказать трудно. Депутат рады сохранит неприкосновенность минимум до начала следующей недели. Согласно регламенту, у нее есть пять дней, чтобы дать разъяснения парламенту. Регламентный комитет имеет 20 дней, чтобы рассмотреть представление о снятии иммунитета. В любой момент бывшую военнослужащую могут лишить звания Героя Украины. Для этого достаточно лишь указа главы государства. Лидер радикальной партии Олег Ляшко уже пообещал обратиться к Порошенко с соответствующим призывом. «Безусловно, Надежда Савченко не заслуживает звания», —подчеркнул он.
Юлия Тимошенко в футболке с надписью «Свободу Надежде Савченко» выступает на заседании Рады в январе 2015 года
Другой вопрос — решатся ли власти посадить Савченко за решетку. Долгое время она была чуть ли не главным символом Украины. В 2014–2016 годах она провела в российской тюрьме 709 дней и получила всеукраинскую известность. На фоне потери Крыма и сокрушительных поражений в Донбассе ее скандальное поведение на заседаниях суда расценивалось украинскими СМИ как пример стойкости и мужества. Сейчас заключение ее уже в украинскую тюрьму станет пиар-поражением власти и может быть воспринято обществом как политическая шизофрения.
Впрочем, необходимостью выдерживать какую-то логическую линию в Киеве могут и пренебречь. В конце концов, Михаила Саакашвили в стране тоже считали видным реформатором и большим другом украинского народа. Но после перехода в оппозицию бывшего губернатора Одесской области лишили гражданства и вышвырнули из страны.
Надежда Савченко после допроса в здании СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана
Для Савченко, однако, всё может обернуться и не так трагично. По одной из версий, она нужна администрации Порошенко как противовес Юлии Тимошенко на президентской гонке. Выборы главы государства должны состояться в марте следующего года. По данным соцопросов, сейчас рейтинг лидера «Батькивщины» выше показателей президента страны. Так, согласно исследованию группы «Рейтинг», проведенному в феврале 2018 года, Тимошенко в первом туре набирает 11,2% голосов, Порошенко может довольствоваться всего 9,4%.
Надежда Савченко неоднократно заявляла о готовности идти на выборы, долгое время она состояла в одной партии с Юлией Тимошенко, обе выступают с яростной критикой действующей власти. Очевидно, что бывшая военнослужащая сможет отнять часть голосов у Тимошенко.
По другой версии, обвинения в подготовке госпереворота станут предлогом для введения в стране военного положения. При таком развитии событий проведение президентских и парламентских выборов окажется невозможным, процесс мирного урегулирования в Донбассе будет заморожен, на второй план отойдут социальные и экономические вопросы, а действующее руководство страны сможет удерживать власть сколь угодно долго.