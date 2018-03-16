Надежда на госпереворот

Минометами обрушить купол Верховной рады и добить из автоматов выживших депутатов – это не сценарий захватывающего блокбастера по мотивам украинских политических баталий, это план госпереворота, который намеревалась осуществить парламентарий Надежда Савченко. С впечатляющими обвинениями в ее адрес выступил генпрокурор страны Юрий Луценко. За один день бывшая заключенная прошла путь от героя Украины до подозреваемой в организации теракта. Портал iz.ru разбирался во взаимоотношениях ведущих украинских политиков.

В голливудском стиле

Дело о госперевороте на Украине получило неожиданное развитие в четверг, 15 марта. Генпрокурор страны Юрий Луценко в ходе своего выступления в парламенте прямо обвинил в подготовке теракта депутата Верховной рады Надежду Савченко. «У следствия есть неопровержимые доказательства того, что она лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале боевыми гранатами, уничтожив две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет», —сообщил он.

После этого генпрокурор внес в раду представление о лишении Савченко депутатской неприкосновенности, привлечении ее к уголовной ответственности, задержании и аресте. Народную избранницу также стремительно исключили из комитета по национальной безопасности.

nadya1 Юрий Луценко на заседании Верховной рады Украины Фото: РИА Новости

Может показаться, что генпрокурор страны насмотрелся голливудских боевиков, но сама Савченко не стала ни оправдываться, ни опровергать обвинения. «Украинцы, задайте себе вопрос: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывали на всех «майданах». Кто не думал подорвать Банковую (улица в центре Киева, где находится администрация президента Украины. — iz.ru) или Верховную раду?» — задалась вопросом она в ходе короткого брифинга у стен Службы безопасности Украины (СБУ). Сюда утром Савченко пришла на опрос в качестве свидетеля по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который также подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

Савченко прямо призвала украинских граждан и военнослужащих свергнуть «преступную власть Порошенко». «Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине — это достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие», — сказала Савченко.

nadya2 Журналисты возле здания СБУ в Киеве, куда вошла депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко Фото: РИА Новости

Она также выступила с ответными обвинениями в адрес украинской власти. По ее словам, Юрий Луценко в феврале 2014 года призывал людей с трибуны майдана идти в наступление. «Он обещал, что будет оружие. Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий (спикер Верховной рады Андрей Парубий. — iz.кг) заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления», — сказала она.

На этом приключения Савченко не закончились. Днем она появилась в сессионном зале Рады. По некоторой информации, при себе у нее было три гранаты и пистолет. Охранники не имели права проверить бывшую военнослужащую, но депутаты от фракции «Народный фронт» вывели ее из зала заседаний. В кулуарах журналисты спросили Савченко об оружии. «Вы любите Рэя Брэдбери? Кто-то читал? А Ричарда Баха? Не читали. А Тараса Григорьевича Шевченко? Хорошо, читайте дальше литературу, это полезно», — загадочно ответила она.

Под покровом темноты

Впервые о подготовке терактов в Киеве силовики заявили после того, как 8 марта на украинском КПП «Майорск» в Донбассе был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. В его микроавтобусе обнаружили миномет, 2 пистолета Макарова, 9 автоматов Калашникова разных модификаций, 2 ручных пулемета Калашникова, 2 противотанковых гранатомета, 6 противопехотных мин, 88 гранат, патроны и другую амуницию.

По данным СБУ, этот арсенал предполагалось использовать для захвата здания Верховной Рады в ночное время, одновременно с этим заговорщики якобы хотели атаковать дома, где живут президент страны Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк «и другие государственные деятели и политические лидеры с целью их убийства». Как следует из текста, это уже вторая партия оружия, которую перевозил Рубан. Первая была зафиксирована 23 ноября прошлого года, арсенал включал в себя 4 миномета, 2 гранатомета, крупнокалиберный пулемет «Утес», и крупнокалиберную винтовку.

nadya3 Суд арестовал Владимира Рубана за незаконное хранение оружия и подготовку к террористическому акту. Он был задержан СБУ, когда пытался проникнуть на территорию Украины с территории ДНР Фото: TASS/ZUMA/Sergii Kharchenko

Рубана и Савченко связывают давние отношения. В 2015 году он выступал свидетелем защиты на ее судебном процессе, в декабре 2016-го переговорщик помогал ей организовать встречу с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Впрочем, обвинение в адрес Рубана вызывает много вопросов. Для чего вообще везти в Киев оружие из Донбасса? На подконтрольной украинским властям территории оружия никак не меньше. Кто еще готов был участвовать в терактах? Для осуществления таких масштабных операций нужны значительные силы, военные специалисты утверждают, что необходимо располагать полком или хотя бы батальоном.

Не оружие, а именно готовые к решительным действиям кадры — главная проблема для выполнения задачи такого масштаба. Напомним, что в Турции при подавлении попытки госпереворота в 2016 году были задержаны несколько десятков генералов, уволены тысячи сотрудников силовых структур.

Пока, однако, все обвинения выглядят как попытка сведения политических счетов. В подозрении СБУ говорится лишь о пяти сообщниках Рубана. Якобы некоему гражданину Г.П.Березню он передавал ноябрьскую партию оружия. Кроме того, украинские СМИ упоминают о помощнике Надежды Савченко Олеге Мезенцеве и одном из основателей организации ветеранов боевых действий в Донбассе Валерии Шашкине, еще два фигуранта остаются неизвестными.

Тимошенко и военное положение

Последствия нынешних откровений Луценко и Савченко предсказать трудно. Депутат рады сохранит неприкосновенность минимум до начала следующей недели. Согласно регламенту, у нее есть пять дней, чтобы дать разъяснения парламенту. Регламентный комитет имеет 20 дней, чтобы рассмотреть представление о снятии иммунитета. В любой момент бывшую военнослужащую могут лишить звания Героя Украины. Для этого достаточно лишь указа главы государства. Лидер радикальной партии Олег Ляшко уже пообещал обратиться к Порошенко с соответствующим призывом. «Безусловно, Надежда Савченко не заслуживает звания», —подчеркнул он.

nadya4 Юлия Тимошенко в футболке с надписью «Свободу Надежде Савченко» выступает на заседании Рады в январе 2015 года Фото: ТАСС/Максим Никитин

Другой вопрос — решатся ли власти посадить Савченко за решетку. Долгое время она была чуть ли не главным символом Украины. В 2014–2016 годах она провела в российской тюрьме 709 дней и получила всеукраинскую известность. На фоне потери Крыма и сокрушительных поражений в Донбассе ее скандальное поведение на заседаниях суда расценивалось украинскими СМИ как пример стойкости и мужества. Сейчас заключение ее уже в украинскую тюрьму станет пиар-поражением власти и может быть воспринято обществом как политическая шизофрения.

Впрочем, необходимостью выдерживать какую-то логическую линию в Киеве могут и пренебречь. В конце концов, Михаила Саакашвили в стране тоже считали видным реформатором и большим другом украинского народа. Но после перехода в оппозицию бывшего губернатора Одесской области лишили гражданства и вышвырнули из страны.

nadya5 Надежда Савченко после допроса в здании СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана Фото: ТАСС/Петр Сивков

Для Савченко, однако, всё может обернуться и не так трагично. По одной из версий, она нужна администрации Порошенко как противовес Юлии Тимошенко на президентской гонке. Выборы главы государства должны состояться в марте следующего года. По данным соцопросов, сейчас рейтинг лидера «Батькивщины» выше показателей президента страны. Так, согласно исследованию группы «Рейтинг», проведенному в феврале 2018 года, Тимошенко в первом туре набирает 11,2% голосов, Порошенко может довольствоваться всего 9,4%.

Надежда Савченко неоднократно заявляла о готовности идти на выборы, долгое время она состояла в одной партии с Юлией Тимошенко, обе выступают с яростной критикой действующей власти. Очевидно, что бывшая военнослужащая сможет отнять часть голосов у Тимошенко.

По другой версии, обвинения в подготовке госпереворота станут предлогом для введения в стране военного положения. При таком развитии событий проведение президентских и парламентских выборов окажется невозможным, процесс мирного урегулирования в Донбассе будет заморожен, на второй план отойдут социальные и экономические вопросы, а действующее руководство страны сможет удерживать власть сколь угодно долго.