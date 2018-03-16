Савченко пообещала кинуть в лицо Порошенко звезду Героя Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала предложение членов парламента лишить ее звания Героя Украины.

«Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду», — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Как писал портал iz.ru, генпрокуратура Украины обвинила Надежду Савченко в подготовке военного переворота, целью которого является свержение президента страны Петра Порошенко. Надзорное ведомство также попросило парламент лишить ее депутатской неприкосновенности.

Помимо этого, Савченко была внесена в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Ее охарактеризовали как «изменника родины» и «пособника террористов».

Надежде Савченко было присвоено звание Героя Украины 2 марта 2015 года «за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу».